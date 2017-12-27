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27.12.201714:01
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    Экономика

    НБУ ликвидировал два банка

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    Национальный банк Украины отозвал лицензии у Апекс-Банка и Промышленно-финансового банка в соответствие с добровольными решениями финансовых учреждений о прекращении банковской деятельности.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Нацбанк отозвал банковские лицензии у Апекс-Банка (Киев) и Промышленно-финансового банка (Кременчуг) соответственно. Банки ранее приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

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    "Возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое либо нефинансовое учреждение сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора", — заявила замглавы регулятора Екатерина Рожкова.

    Ранее сообщалось, что НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать национализированый в 2009 году "Родовид банк".

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