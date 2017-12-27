НБУ ликвидировал два банка

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Нацбанк отозвал банковские лицензии у Апекс-Банка (Киев) и Промышленно-финансового банка (Кременчуг) соответственно. Банки ранее приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое либо нефинансовое учреждение сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора", — заявила замглавы регулятора Екатерина Рожкова.

Ранее сообщалось, что НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать национализированый в 2009 году "Родовид банк".