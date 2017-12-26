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    Экономика

    НБУ вернул Ярославскому заявку на покупку "дочки" российского банка

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (310)

    (обновлено: )102
    Национальный банк 22 декабря вернул Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в связи с его некомплектностью.
    Александр Ярославский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, поданные им на согласование приобретения украинского "Проминвестбанка" у российского ВЭБа, сообщил во вторник регулятор.

    "НБУ 22 декабря 2017 года вернул Ярославскому А.В. на доработку пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в связи с его некомплектностью. Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор имеет право вторично подать пакет", — сообщил Нацбанк в Twitter.

    twitter.com/nbukraine, 26 декабря 2017

    Ранее в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков опроверг сообщения о возможной продаже "Проминвестбанка" Ярославскому, заявив, что переговоры с бизнесменом ранее в текущем году действительно велись, однако договоренность с ним достигнута не была. При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, и работа в этом направлении идет.

    Читайте также: Die Presse: большой исход российских банков из Украины

    Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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