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    Госслужба занятости

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве
    Откуда не ждали. Миллионная коррупция в Госслужбе занятости
    15:19 20.09.2015
    1342Дело Ефремова. Первый пошел?
    Пока в Украине не заработало Антикоррупционное бюро, отловом взяточников занимаются силовые ведомства – в меру собственных сил и возможностей. Крупный улов попался на прошлой неделе сотрудникам СБУ: "погорел" глава Госслужбы занятости.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Хроника 16 сентября: новые санкции против РФ, увольнения в Госслужбе занятости
    09:20 17.09.2015
    311Новые санкции в отношении России.
    В среду, 16 сентября, вступил в силу Указ президента Петра Порошенко о новых санкциях против РФ. В этот же день стало известно об увольнении всего руководства Госслужбы занятости, кроме того в ДНР официально назначили дату выборов - 18 октября.
    Районный центр занятости в Черновицкой области
    Эксперт: главная проблема службы занятости – 18 тысяч "лишних" сотрудников
    19:28 28.07.2015
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    Правительство планирует создать Национальное агентство занятости. Предусматривается, что новая структура будет подыскивать людям работу вместо того, чтобы раздавать безработным пособия.
    Арсений Яценюк
    Госслужбу занятости ликвидируют - Яценюк
    19:54 19.07.2015
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    Согласно информации, новое агентство будет заниматься переквалификацией и исследованием рынка труда, формировать государственный заказ по подготовке специалистов для Министерства образования.
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    19:15 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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