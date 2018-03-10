Пока в Украине не заработало Антикоррупционное бюро, отловом взяточников занимаются силовые ведомства – в меру собственных сил и возможностей. Крупный улов попался на прошлой неделе сотрудникам СБУ: "погорел" глава Госслужбы занятости.
В среду, 16 сентября, вступил в силу Указ президента Петра Порошенко о новых санкциях против РФ. В этот же день стало известно об увольнении всего руководства Госслужбы занятости, кроме того в ДНР официально назначили дату выборов - 18 октября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".