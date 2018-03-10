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    Ярослав Кашуба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Председатель Государственной службы экспортного контроля Юрий Терещенко (крайний справа)
    Украина осталась без экспортного контроля, но это полбеды
    07:09 25.02.2016
    3063Дело Ефремова. Первый пошел?
    24 февраля за выявленные факты причастности к коррупции был отстранен от должности председатель Государственной службы экспортного контроля Юрий Терещенко.
    Ярослав Кашуба. Архивное фото
    Экс-главу Госслужбы занятости Кашубу привлекут к ответственности - СБУ
    02:50 15.02.2016
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    Ярослав Кашуба был задержан совместно Генпрокуратурой и СБУ во время получения им взятки в сумме более 600 тысяч гривен. 10 февраля 2016 года Печерский суд Киева постановил восстановить Кашубу в должности.
    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве
    Откуда не ждали. Миллионная коррупция в Госслужбе занятости
    15:19 20.09.2015
    1342Дело Ефремова. Первый пошел?
    Пока в Украине не заработало Антикоррупционное бюро, отловом взяточников занимаются силовые ведомства – в меру собственных сил и возможностей. Крупный улов попался на прошлой неделе сотрудникам СБУ: "погорел" глава Госслужбы занятости.
    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве
    Суд освободил задержанного за взятку Ярослава Кашубу
    16:55 14.09.2015
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    Отстраненный от должности глава Государственной службы занятости отпущен в зале в суда в связи с истечением срока в 72 часа для избрания меры пресечения.
    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве
    Задержание главы Госслужбы занятости: охотничье ружье и 622 тыс грн взятки 
    17:19 11.09.2015
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    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали за взятки главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.
    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве. Видео
    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве 
    17:01 11.09.2015
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    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали за взятки главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу, сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.
    На месте задержания главы Госслужбы занятости в Киеве
    СБУ задержала главу Госслужбы занятости за взятку
    16:54 11.09.2015
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    Чиновника задержали в служебном автомобиле в центре Киева во время получения взятки в размере 622 тысячи гривен. Также обнаружено охотничье ружье с патронами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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