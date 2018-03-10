Ярослав Кашуба был задержан совместно Генпрокуратурой и СБУ во время получения им взятки в сумме более 600 тысяч гривен. 10 февраля 2016 года Печерский суд Киева постановил восстановить Кашубу в должности.
Пока в Украине не заработало Антикоррупционное бюро, отловом взяточников занимаются силовые ведомства – в меру собственных сил и возможностей. Крупный улов попался на прошлой неделе сотрудникам СБУ: "погорел" глава Госслужбы занятости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".