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    пилоты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    Напарник погибшего в Сирии пилота РФ сообщил подробности последнего боя
    09:17 07.02.2018
    1087Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам ведомого командира звена российских штурмовиков СУ-25СМ Романа Филипова, когда ПЗРК сработал по машине командира, летчик до конца прикрывал командира в воздухе.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    Украинский журналист выложил в сеть фото погибшего в Сирии пилота РФ (18+)
    04:55 04.02.2018
    2537Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам журналиста Юрия Бутусова, майор ВС РФ Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".
    Gulfstream G150
    Украинский пилот частной авиакомпании погиб в аэропорту Финляндии
    11:31 05.01.2018
    407
    По информации финской полиции, в аэропорту Киттиля на севере Финляндии входная дверь частного самолета Gulfstream G150 ударила по пилоту, украинский летчик скончался на месте.
    На месте падения учебно-тренировочного самолет Л-39 в Хмельницкой области, 29 сентября 2017
    СМИ сообщили имена пилотов, которые погибли под Хмельницким
    22:57 29.09.2017
    722
    По информации СМИ, в результате катастрофы военного самолета Л-39 в Хмельницкой области погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.
    Чертовски красивая девушка-пилот из Швеции
    Чертовски красивая девушка-пилот из Швеции 
    01:16 28.08.2017
    1608
    Мария Фагерсторм - не только очень красивая девушка модельной внешности, но и пилот пассажирского самолета. На своей странице в Instagram, которая собрала более 300 тысяч подписчиков, она публикует свои фото из путешествий.
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair 
    05:22 07.08.2017
    761
    Блондинка Анни Флафф из Швеции работает пилотом в авиакомпании Ryanair, поэтому постоянно путешествует. Девушка любит фотографировать себя на рабочем месте и делиться снимками с подписчиками в Instagram.
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее. Видео
    За гамбургерами на вертолете. Инцидент у ресторана быстрого питания в Сиднее 
    02:01 15.05.2017
    117
    Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
    В США пассажир набросился на пилота за плохой сервис. Видео
    В США пассажир набросился на пилота из-за неуважения 
    06:27 23.04.2017
    147
    Инцидент произошел 12 апреля. Эдвард Фостер набросился на пилота, летевшего вместе с ним рейсом авиакомпании American Airlines в качестве пассажира из Далласа (Техас).
    Ситуация в Сирии
    Спасатели нашли пилота истребителя, упавшего на турецко-сирийской границе - СМИ
    06:12 05.03.2017
    339Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации турецких СМИ, спасатели нашли раненого пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося у сирийской границы. Пилот был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.
    Самолет Lufthansa
    Профсоюз продлил забастовку на рейсах авиакомпании Lufthansa
    23:25 27.11.2016
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    По заявлению профсоюза, забастовка пройдет 29 и 30 ноября. Причиной продления акции протеста послужило то, что прошедшие в воскресенье переговоры на высшем уровне не дали результата по вопросу о заработной плате.
    Легендарный британский летчик Эрик Браун
    Скончался легендарный британский летчик Эрик Браун
    05:53 22.02.2016
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    Браун является рекордсменом также по количеству выполненных посадок на палубу различных авианосцев. Капитан Браун три раза был внесен в книгу рекордов Гиннеса. В рядах Королевского флота он был самым титулованным летчиком.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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