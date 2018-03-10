Мария Фагерсторм - не только очень красивая девушка модельной внешности, но и пилот пассажирского самолета. На своей странице в Instagram, которая собрала более 300 тысяч подписчиков, она публикует свои фото из путешествий.
Блондинка Анни Флафф из Швеции работает пилотом в авиакомпании Ryanair, поэтому постоянно путешествует. Девушка любит фотографировать себя на рабочем месте и делиться снимками с подписчиками в Instagram.
Жители одного из районов на северо-западе Сиднея стали свидетелями уникального зрелища. Вместо привычных автомобилей рядом с рестораном "припарковался" вертолет. Пилот вышел, забрал свой заказ и улетел.
По заявлению профсоюза, забастовка пройдет 29 и 30 ноября. Причиной продления акции протеста послужило то, что прошедшие в воскресенье переговоры на высшем уровне не дали результата по вопросу о заработной плате.
Браун является рекордсменом также по количеству выполненных посадок на палубу различных авианосцев. Капитан Браун три раза был внесен в книгу рекордов Гиннеса. В рядах Королевского флота он был самым титулованным летчиком.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".