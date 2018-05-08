День Победы: война продолжается

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Чем ближе День Победы, тем больше скандальных заявлений, угроз, сообщений об инцидентах с памятниками героям Великой Отечественной войны. Традиционно в майские дни особенно ярко проявляется глубокий идеологический раскол в украинском обществе. Народ празднует, майданная власть скорбит…

Поддерживающие власть "активисты" не сидят без дела. В Днепре (бывшем Днепропетровске) неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города. Полиция завела дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В Харькове на проспекте Григоренко в ночь на воскресенье был повален памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Ответственность за эту акцию взяла на себя организация "Фрайкор", которая объединяет добровольцев, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе.

"Памятник Жукову в Харькове свален! Неизвестные патриоты передают поздравление всем сепарам и вате города! Палачи украинского народа не имеют права стоять на нашей земле", — говорится на странице "Фрайкора" в Facebook. Тут же снимок – группа закрывших (почему-то) свои лица "патриотов", которые позируют у поверженного монумента.

Фото facebook.com/freikorps.org В Харькове члены организации "Фрайкор" снесли бюст маршала Жукова

Кто герои, кто палачи?

В комментариях к посту среди слов поддержки есть и недоуменные вопросы: что Жуков плохого сделал Украине? Но вопросы эти — не по адресу. Для украинских националистов Жуков, Ватутин – "палачи", а Бандера и Шухевич – "герои". Непонятно, почему для них Гитлер еще не герой?

Впрочем, к тому идет: недавно на выступлении рок-групп в киевском клубе публика открыто демонстрировала нацистскую символику и зиговала. После того как директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выложил снимки на своей странице в соцсети, прокуратура возбудила дело. Но случай далеко не единичный. Как правило, украинские правоохранительные органы к относятся к неонацистам вполне лояльно.

facebook.com/eduard.dolinsky Концерт в Киеве, на который пришли сторонники неонацистских взглядов с атрибутикой Третьего рейха

И к реагированию на нарушения правоохранители подходят весьма избирательно. Так, прокуратурой было возбуждено дело после выступления руководителя одесской организации "Правого сектора" Татьяны Сойкиной, которая на митинге участников "Марша правого порядка" заявила, что "Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам". Но та же прокуратура годами "не замечает" публичные призывы: "москалей на ножи"…

Чем эти дела закончатся? В украинской спецслужбе уже намекали: акты вандализма и антисемитизма в Украине якобы финансируют российские спецслужбы (ну кто же еще?..).

Вятрович и День Победы

Если на нацистскую символику украинские власти сморят сквозь пальцы, то за коммунистическую (или "пророссийскую") — обещают строго карать. В Киеве понимают, что несмотря на все старания пропагандистов, для миллионов украинцев георгиевская лента или Знамя Победы так и не стали чем-то чужеродным и враждебным.

В преддверии празднования Дня Победы скандально известный директор института нацпамяти Владимир Вятрович выступил с суровым предупреждением. По его словам, использование коммунистической символики символики 9 Мая будет "прямым нарушением закона".

Ранее он заявил, что необходимо перенести выходной с 9 мая на 8 мая, поскольку День Победы используют, по его словам, для "разного рода политических шоу левых и пророссийских сил в Украине".

Предупреждает "неправильных" украинцев не только Вятрович.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на шествиях 9 мая "георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно не будут допускаться".

По словам полицейского, "с людьми, которые ее используют, будет проводиться разъяснительная работа, кто не поймет — будут задерживаться…".

Отметим, во время первомайской демонстрации в Днепре женщину задержали за привязанную к сумочке георгиевскую ленту. Как сообщили в полиции, женщина была "сама по себе, не в колонне" и "ни к чему не призывала". Составлен админпротокол, георгиевскую ленту изъяли. Женщине грозит штраф от 850 до 2550 гривен.

"Чужие в своей стране?"

Война с символами Победы идет не только на административном, но и на информационном фронте. Методов не выбирают. Так, известный активист "Автомайдана" художник Сергей Поярков в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что его родные считали георгиевскую ленточку "ленточкой власовцев, это была ленточка врага — и это правда".

"Я так понимаю, что медаль "За победу над Германией" с профилем Сталина — это тоже власовская медаль, 14 миллионов штук с георгиевской ленточкой…", — с иронией прокомментировал это заявление блогер Александр Семченко. Он оспорил также и ряд других тезисов, выдвинутых участниками эфира — в частности, о том, что праздновать День Победы якобы могут лишь "те, кто воевал", что победителями можно считать лишь ветеранов УПА…

Насколько можно судить, эти и подобные тезисы продвигают пропагандисты нынешней власти. Понятно, что такую идеологию не воспринимает огромная часть общества. Люди молчат, поскольку запуганы националистами и не организованы.

Но их настроения можно понять из появившегося в сети фрагмента праздничного концерта на телеканале "Интер", который еще только должен выйти в эфир.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", — декламируют ведущие праздничного концерта.

Национал-радикалы возмущены. Партия "Национальный корпус", созданная на основе полка спецназначения МВД "Азов", обвинила телеканал "Интер" в "манипулировании сознанием граждан" и в "подыгрывании российской пропаганде".

"Если власть не способна прекратить эту неприкрытую пропаганду российского шовинизма, то мы, "Национальный корпус", оставляем за собой право на любые адекватные действия для обеспечения информационной безопасности страны", — говорится в заявлении "Нацкорпуса".

Какие это будут "адекватные действия", можно только предполагать. Напомним, редакцию "Интера" уже жгли.

Но не приходится сомневаться, что под словами, продекламированными ведущими, подпишутся миллионы украинцев: "Иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так…".

Кто сломил хребет гитлеровцам

Еще несколько лет тому назад прямые угрозы и предупреждения от государственных чинов, представителей правоохранительных органов и общественных "активистов" в адрес тех, кто не предал память о Победе, сложно было себе представить. Как нельзя было вообразить масштабные и безнаказанные атаки националистов на памятники героям ВОВ, на самих ветеранов…

Но что спрашивать с радикалов, если они действуют в русле государственной политики (и, как считают некоторые эксперты, действуют либо по поручению властей, либо в надежде обратить на себя внимание и получить финансирование).

Читайте также: Рудяков: радикалы 9 мая перейдут от подавления к запугиванию

Чему удивляться, если термин "Великая Отечественная война" в сегодняшней Украине выведен из официального оборота и объявлен "советско-пропагандистским", а в школе детям объясняют, что началу Второй мировой войны предшествовало "тайное соглашение руководителей нацистской Германии и большевистского Советского Союза — Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, каждый из которых стремился властвовать в мире".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что кровавую бойню Второй мировой развязали Гитлер вместе со Сталиным — "и тогда попытались поделить и расколоть Европу".

Такова позиция нынешней украинской власти: Сталина (и, следовательно, Советский Союз) представляют как пособника в развязывании войны. Этому учат детей в школах. Хотя признают: в рядах Красной армии воевали более 6 миллионов украинцев. По этой логике получается, они воевали… за что же они воевали? За то, чтобы "разделить Европу"? Или они сражались за Родину, за саму жизнь?

Какую судьбу нацисты готовили для населения Украины? Перечитайте то, что известно о генеральным плане "Ост", вспомните, о чем говорил рейхскомиссар Украины Кох (а говорил он, что нет никакой Украины, есть лишь немецкая колония, где украинцы — "рабы немцев").

От уничтожения Украину спасла не УПА, спасла Красная армия. И никто другой спасти не мог.

"Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине…" — признал Уинстон Черчилль. Но этих его слов в учебниках не найти…

Памятники — под охрану

Что касается памятника Жукову в Харькове, то уже утром в воскресенье он стоял на своем месте.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен", — сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в соцсети.

По его словам, "ночные вандалы", которые "трусливо, в темноте, борются не за декоммунизацию" — по сути своей "разрушители, которым плевать на чувства уже так немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм".

Кернес также потребовал "взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом (…)чтобы 8-го и 9-го мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами".

Но если сегодня в Украине приходится брать под охрану от неонацистов памятники героям Великой Отечественной войны, то вывод приходится делать простой: война продолжается.