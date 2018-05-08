Правоохранители на страже. О мерах безопасности 8-9 мая

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Правоохранительные органы предупреждают украинцев, что 8 и 9 мая не исключены провокации, однако силовики готовы их вовремя прекратить. Так, глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ уже начала раскрывать планы по осуществлению провокаций в Украине. А председатель Нацполиции Сергей Князев на брифинге сообщал, что большинство регионов сегодня перейдут на усиленный вариант несения службы.

При этом в полиции прогнозируют некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах — Запорожском и Днепропетровском.

Подробнее о том, какие будут предприниматься меры безопасности, и как вести себя гражданам, рассказал советник министра внутренних дел, председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Правоохоронні заходи в Києві, Запорізькому та Дніпропетровському регіонах будуть відрізнятися від тих заходів, які будуть в інших регіонах?

— Буде відпрацьовуватися трошки інший сценарій. Відповідно, буде трошки більше посилена присутність правоохоронців на вулицях і в місцях скупчення людей. Тобто сценарії відпрацьовувалися скрізь по регіонах можливих дій, які можуть мати місце, які можуть відбуватися. От відповідно по тим регіонам, які ви назвали, відповідно відпрацьовувалися ті дії, які можуть відноситися до цих регіонів.

Питання посилення — це в першу чергу питання збільшення кількості особового складу, який вийде чергувати?

— В тому числі. Збільшення чисельності особового складу, який в нас відповідає за забезпечення громадського порядку.

Яких негараздів, порушень правил громадського порядку слід очікувати?

— Можуть бути різні порушення, деструктивні сили в нас намагаються в ці дати розкачати ситуацію, спровокувати якісь протистояння. Ці протистояння можуть бути починаючи від простого мордобою і закінчуючи незрозуміло чим. Відповідно, правоохоронці готові повністю локалізовувати всі ці ситуації і забезпечувати мир і порядок на вулицях України.

Скільки акцій протестів планується у Києві на сьогодні-завтра?

— Я вам можу сказати не в розрізі Києва, в розрізі всієї країни заплановано більше півтисячі акцій на сьогодні, і десь близько тисячі акцій на завтра. Це ті, по яким є на сьогодні інформація. Відповідно, сьогодні буде задіяно більше 3,5 тис. правоохоронців — це поліцейські, нацгвардійці, працівники ДСНС. На завтра така кількість правоохоронців збільшується, понад 20 тис. буде спостерігати і забезпечувати правопорядок на українських вулицях. І відповідно так само туди додадуться ще і прикордонники, СБУ працює в окремому своєму режимі. Відповідно, досить велика кількість правоохоронців буде в нас присутня на забезпечення громадського порядку. І я впевнений, що це дасть змогу забезпечити мир і спокій у наших містах і селах.

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Скільки заявлено людей для участі в цих акціях?

— Десь близько 100 тис. чоловік. Це я зараз говорю про сьогоднішній день. По завтрашньому дню кількість набагато більша. Я вам поки не можу говорити про якісь конкретні цифри. Але ця цифра набагато більша.

Будуть посилені заходи безпеки в місцях скупчення людей, проведення акцій?

— В місцях, де цього буде потребувати ситуація, так, звичайно, буде обмежений доступ, і металошукачі, і собаки спеціальні, і сапери. І підрозділи ДСНС. Відповідно, для того, щоб повністю забезпечити громадський порядок. Там, де цього не треба буде, відповідно, по оперативній інформації, по даним, то застосовувати обмеження проходу на територію не будуть.

Там, де буде обмежений доступ до місць проведення акцій, потрібно людям, які захочуть прийти, мати при собі посвідчення особи?

— Я вам хочу сказати, що у ці дні посвідчення особи бажано мати просто з собою. Це із питань внутрішньої безпеки, внутрішнього спокійного стану. Можливі в нас всілякі різні негаразди, ми намагаємося їх, звичайно, зупинити. Я впевнений, що зупинимо. Але тим не менше, я би радив громадянам взагалі у ці дні мати з собою якийсь документ, який посвідчує особу.

Що ще порекомендуєте?

— Я би звернув особливу увагу на заборону використання символіки тоталітарних режимів. Це відповідно і георгіївська стрічка, і комуністичні якісь лозунги, і відповідно і фашистські якісь лозунги, які були під час Другої Світової війни. Тобто відповідно цього робити не можна. То прямо забороняє закон. А вести себе максимально спокійно, максимально толерантно до всіх учасників цих заходів. І відповідно дати можливість поліції та іншим правоохоронним органам максимально забезпечити безпеку і порядок. Тобто тут ніяких підмін понять, ніяких патріотичних організацій, які намагаються підміняти собою правоохоронні органи, відповідно, вони допускатися не будуть. Тільки у співпраці з правоохоронними органами будь-які громадські формування можуть цей порядок забезпечувати.

Можемо нагадати про відповідальність, яка настає за носіння забороненої символіки, димових шашок, петард тощо?

— Починаючи від адміністративної відповідальності — штрафів і закінчуючи аж кримінальною відповідальністю.

Якщо постраждають люди, тоді кримінальна відповідальність?

— Звичайно, буде кримінальна відповідальність. Реакція правоохоронців буде адекватна в тій ситуації. Бо насамперед є безпека наших українських громадян, і відповідно, для забезпечення цієї безпеки будуть здійснюватися максимально все можливе від правоохоронців.