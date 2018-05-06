В России из-за пожара отменен круиз на Парад Победы в Севастополе

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Первый в этом сезоне рейс из Сочи круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара, сообщил представитель компании-туроператора "Черноморские круизы".

РИА Новости передает, что возгорание дизель-генератора произошло на судне в ночь на воскресенье, были эвакуированы более 200 человек.

Первый рейс лайнера "Князь Владимир" в навигации 2018 года, запланированный на 29 апреля, перенесли на 6 мая по техническим причинам, пассажирам было предложено несколько вариантов компенсаций. В ночь с субботы на воскресенье судно было пришвартовано в морском порту Сочи. Ранее коммерческий директор туроператора "Черноморские круизы" Максим Кондратенко, круиз на лайнере скорректировали так, чтобы пассажиры лайнера приняли участие в параде Победы в городе Севастополь 9 мая.

Однако в ночь на воскресенье на "Князе Владимире" произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 00.22.

"Произошло загорание вспомогательного дизель-генератора в четвертом отсеке, на площади два квадратных метра на теплоходе "Князь Владимир". Тушили восемь пожарных расчетов. Пришлось эвакуировать 243 человека. После того как пожар потушили, все они вернулись обратно на судно. Пожарная команда теплохода помогала тушить, хорошо сработали, потушили быстро", — рассказал начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

В пресс-службе компании-туроператора "Черноморские круизы" РИА Новости заявили, что в момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа. "Все эвакуированные являются членами экипажа лайнера, пассажиров не было. Из-за происшествия рейс "Князя Владимир", запланированный на 6 мая, отменен", — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что воздушная часть генеральной репетиции Парада Победы в Москве 6 мая отменена в связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации.