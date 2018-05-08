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    Пришел, увидел, напугал. Радикалы расставляют сети перед Днем Победы

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (304)

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    Большинство радикальных группировок пока не анонсировали акций на День Победы, но и остаться в стороне от такого повода напомнить о себе они явно не смогут.
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    informator.dp.ua

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Пока Украина готовится к празднованию Дня Победы, 9 мая, радикалы копят силы и анонсируют собственные акции. 

    В прошлом году в центре Киева в День Победы можно было увидеть жуткое зрелище. Молодые сильные парни в камуфляже и нередко с закрытыми лицами оскорбляли, нападали на пришедших с фотографиями погибших в войну родственников.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Радикальные группы выполняют "черную" работу политиков — Якубин

    Портреты рвали, поджигали, топтали, обвиняя пришедших с ними в пророссийскости и скандируя "Чемодан, вокзал, Россия!". Пожилые люди искренне не могли понять, в чем их вина и за что они страдают. 

    Радикалы готовят "саморазоблачение"

    Чем ближе 9 мая в этом году, тем тревожнее становится. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что на среду в Киеве запланирована акция "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. А одиозный лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский у себя в Facebook объявил об ответном шествии – "Бессмертная дивизия".

    "В "поддержку" ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный полк" мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен", – издевательски написал Корчинский.

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    А известный блогер Макс Бужанский также в Facebook прокомментировал призыв главы "Братства". 

    "Корчинский собрался пройтись по Киеву 9 мая. Колонной, с портретами "наших прадедов из дивизии Галичина". Буквы СС, как всегда скромно опущены, но мы в курсе. Прекрасная, просто замечательная инициатива. Всегда хотел посмотреть на внуков эсэсовцев. Так, кого ни спроси, Первый Украинский, Четвертый Белорусский, и гордо грудь вперед. Понимаю, есть, чем гордиться, сам такой. А вот чтоб – мой дедушка-эсэсовец, такого пока не видел, любопытно взглянуть", – пишет обозреватель.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: радикалы 9 мая перейдут от подавления к запугиванию

    Цель – запугать

    Впрочем, другие радикальные группировки и националисты пока молчат и своих планов на 9 мая не афишируют. Но и понижать градус и "пропускать" День Победы они явно не намерены – не поймет свой же, уже и так сильно "разогретый" антироссийской истерией, избиратель. 

    Так, радикалы из С14 (они же – "Січ") во время потасовки возле памятника Ватутину в Киеве 13 апреля выкрикивали, что "мы вам покажем, только попробуйте сунуться 9 мая". Учитывая постоянную активность С14, они вряд ли останутся в стороне. 

    Политолог Павел Рудяков не сомневается, что эксцессы и провокации со стороны радикалов на День Победы уже подготовлены, а главная цель – запугать людей, которые не согласны с новой "государственной" идеологией, в которой акцент смещают с 9 на 8 мая – День победы над нацизмом.

    Эксперт прогнозирует, что будут небольшие стычки в Одессе – небольшие, потому что там радикалы в большой степени контролируют уличные манифестации – и конфликты в Киеве, а также больших городах юго-востока и центра страны.

    В то же время у людей, для которых День Победы – 9 мая, уже накопилась энергия и силы, чтобы отстаивать свою позицию, говорит Рудяков. И эта энергия может прорваться.

    Радикалы С14
    Фото со страницы С14 в Facebook
    Порошенковский югенд. С14 - новые лидеры праворадикальной франшизы

    Полиция и власть – позиция невмешательства?

    Отдельный вопрос – как власть будет реагировать на возможные провокации и конфликты в День Победы. Ее обычная позиция – отстранение, воздержание от комментариев. 

    Так же зачастую "воздерживается" и полиция, предпочитая не вмешиваться в околополитические акции. В частных беседах правоохранители признаются, что помнят об опыте "беркутовцев" на Майдане и не хотят быть в итоге обвиненными во всех грехах. 

    "Такое поведение полиции и сил охраны правопорядка объясняется позицией власти, которая хоть и не признает этого на официальном уровне, но неофициально фактически поддерживает радикальные группировки. Или поддерживает, или пасует перед ними", – говорит Павел Рудяков.

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