Пришел, увидел, напугал. Радикалы расставляют сети перед Днем Победы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Пока Украина готовится к празднованию Дня Победы, 9 мая, радикалы копят силы и анонсируют собственные акции.

В прошлом году в центре Киева в День Победы можно было увидеть жуткое зрелище. Молодые сильные парни в камуфляже и нередко с закрытыми лицами оскорбляли, нападали на пришедших с фотографиями погибших в войну родственников.

Портреты рвали, поджигали, топтали, обвиняя пришедших с ними в пророссийскости и скандируя "Чемодан, вокзал, Россия!". Пожилые люди искренне не могли понять, в чем их вина и за что они страдают.

Радикалы готовят "саморазоблачение"

Чем ближе 9 мая в этом году, тем тревожнее становится. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что на среду в Киеве запланирована акция "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. А одиозный лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский у себя в Facebook объявил об ответном шествии – "Бессмертная дивизия".

"В "поддержку" ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный полк" мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен", – издевательски написал Корчинский.

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А известный блогер Макс Бужанский также в Facebook прокомментировал призыв главы "Братства".

"Корчинский собрался пройтись по Киеву 9 мая. Колонной, с портретами "наших прадедов из дивизии Галичина". Буквы СС, как всегда скромно опущены, но мы в курсе. Прекрасная, просто замечательная инициатива. Всегда хотел посмотреть на внуков эсэсовцев. Так, кого ни спроси, Первый Украинский, Четвертый Белорусский, и гордо грудь вперед. Понимаю, есть, чем гордиться, сам такой. А вот чтоб – мой дедушка-эсэсовец, такого пока не видел, любопытно взглянуть", – пишет обозреватель.

Цель – запугать

Впрочем, другие радикальные группировки и националисты пока молчат и своих планов на 9 мая не афишируют. Но и понижать градус и "пропускать" День Победы они явно не намерены – не поймет свой же, уже и так сильно "разогретый" антироссийской истерией, избиратель.

Так, радикалы из С14 (они же – "Січ") во время потасовки возле памятника Ватутину в Киеве 13 апреля выкрикивали, что "мы вам покажем, только попробуйте сунуться 9 мая". Учитывая постоянную активность С14, они вряд ли останутся в стороне.

Политолог Павел Рудяков не сомневается, что эксцессы и провокации со стороны радикалов на День Победы уже подготовлены, а главная цель – запугать людей, которые не согласны с новой "государственной" идеологией, в которой акцент смещают с 9 на 8 мая – День победы над нацизмом.

Эксперт прогнозирует, что будут небольшие стычки в Одессе – небольшие, потому что там радикалы в большой степени контролируют уличные манифестации – и конфликты в Киеве, а также больших городах юго-востока и центра страны.

В то же время у людей, для которых День Победы – 9 мая, уже накопилась энергия и силы, чтобы отстаивать свою позицию, говорит Рудяков. И эта энергия может прорваться.

Полиция и власть – позиция невмешательства?

Отдельный вопрос – как власть будет реагировать на возможные провокации и конфликты в День Победы. Ее обычная позиция – отстранение, воздержание от комментариев.

Так же зачастую "воздерживается" и полиция, предпочитая не вмешиваться в околополитические акции. В частных беседах правоохранители признаются, что помнят об опыте "беркутовцев" на Майдане и не хотят быть в итоге обвиненными во всех грехах.

"Такое поведение полиции и сил охраны правопорядка объясняется позицией власти, которая хоть и не признает этого на официальном уровне, но неофициально фактически поддерживает радикальные группировки. Или поддерживает, или пасует перед ними", – говорит Павел Рудяков.