Порошенковский югенд. С14 - новые лидеры праворадикальной франшизы

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если еще год назад о радикалах из С14 знали только в узких националистических кругах, то теперь организация стала явным лидером ура-патриотической франшизы.

"Почти добили"

В последнее время не проходит и недели без сообщений о том, как проявили себя Жека Карась и его банда малолеток. Чтобы осознать масштабы активности С14 достаточно привести только ряд заголовков из ленты новостей за последний месяц.

"Националисты в Киеве пришли в Лавру искать "сепаратистов", "Радикалы устроили беспорядки у памятника Ватутину в Киеве", "Радикалы С14 в центре Киева наказали переселенца за "сепарскую" песню", "Радикалы из С14 начинают облавы на цыган", "Витренко цинично облили краской"…

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А вот из недавнего — "Радикалы из С14 жестоко избили православного активиста". Причем, известному организатору акции "Бессмертный полк" Валентину Лукиянику можно сказать, повезло. Его не успели добить только благодаря вовремя подоспевшим соседям.

"Лукияника только что избили С14. Три дня выжидали под домом. Выскочили соседи и спасли. Били ломиками. Когда соседи их разогнали, грозились делом от СБУ. Уехали на белом бусике", — указано в опубликованном в Facebook сообщении.

К Дню Победы готовы

Но судя по тому, что в Украине безнаказанность радикалов, которых «крышуют» в высших эшелонах власти стала обычным делом, подобные нападения станут регулярными. Учитывая, какими масштабными получились год назад акции в честь Дня Победы, можно не сомневаться, что ближе к 9-му мая радикалы из С14 снова станут главными героями новостей.

Тем более, что уже сейчас радикалы полным ходом готовятся к памятной дате. Так, в Одессе "патриоты" осквернили Аллею Славы, закрасив красной краской названия городов-героев.

"Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны. Вместо российских городов-героев на Аллее теперь нанесены надписи: "ДАП", "Иловайск", "Дебальцево", "Краматорск" и "Мариуполь". Надписи, значат для Украинской значительно больше, чем "Тула" или "Смоленск", — отрапортовали радикалы.

Голос улицы

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, выходящая за рамки смелость парней из С14 стала возможной только благодаря надежной "крыше" в лице спецслужб.

"Несмотря на то, что лидеры организации говорят о том, что не делают ничего криминального, в любой европейской стране за такое их ждала бы тюрьма. Но сегодня С14 нужны власти в качестве стадных уличных карателей. Ведь если разбить эту стаю, то каждый из них не представляет никакой угрозы. В силу молодых лет, они не понимают, что их спишут и пустят в расход, а в лучшем случае их ждет путевка на зону. Сегодня они показывают силу, более того, им выкладывают дорогу во власть. С14, как голос улицы, активно конкурирует с "Нацдружинами", не говоря уже о списанном в утиль "Правом секторе", — отмечает Золотарев.

Эксперт считает, что переключившись на социальную тематику, С14 нарабатывает базу общественной поддержки.

"Учитывая, что большая часть украинцев склонна к ксенофобии, народ будет аплодировать таким вещам как, например, погром лагеря цыган", - отмечает Золотарев.

А в итоге "сольют"

По мнению политолога, сегодня С14 — лидеры радикальной франшизы. Но не исключено, что после смены режима, шефов организации "сольют", повесив на них все грехи.

"Исполнителей и "шестерок" будут ждать в местах не столь отдаленных. Заметно, что их активно раскручивают, пытаются сделать главными радикалами. Но это до поры, до времени. Мы помним, как появился и как быстро "сдулся" "Правый сектор". Конкуренция между "правыми", конечно, будет. Конфликты возможны, но без системного противостояния. Основная борьба пойдет между С14 и "Нацкорпусом" Андрея Билецкого", — подытожил Золотарев.