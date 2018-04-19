"С14" и цыгане: они же не дети

Иван И. Иванов, для РИА Новости Украина

После победы майданнной "демократии" в Украине по понятным причинам не принято задавать заполонившим улицы разнообразным активистам вопрос: а вы кто, собственно? И по какому праву учите жить? С правом все давно ясно (действует право сильного), а вот "кто такие?" — вопрос более интересный. Но не существенный. Потому что тоже все понятно.

После одного из нападений националистической организации "C14" на Российский центр науки и культуры в Киеве сотрудник центра рассказал, что его больше всего поразило: "это же… подростки".

Что ж, во время экономического кризиса (а в Украине кризис — привычное состояние) молодежи особенно не из чего выбирать. Если нет возможности получить образование и уехать укреплять европейскую (российскую, американскую и т. д.) экономику, остается либо работать за копейки, либо податься в "штурмовики". Работа не самая пыльная, пака что и вполне безопасная — это ведь не в зоне АТО. К тому же, есть мощная государственная "крыша": по признанию одного из руководителей "С14", СБУ информирует их (и не только их, но и "Азов", и "Правый сектор") о мероприятиях "сепаратистов" — а "сепаратистами" легко объявить любого неугодного власти…

Хотя, если бы в нынешней украинской школе преподавали историю, а не набор "шумерийских" мифов, то боевики националистических группировок все же имели бы повод задуматься о своем будущем.

Читайте также: Навстречу выборам! Церковь — ничто, пиар — все

Но пока что воспитанные в националистическом духе молодчики увлечены безоблачным для них настоящим. Недавно активисты той же "C14" в очередной раз ярко проявились в информпространстве: устроили проверку цыган, которые расположились в зале ожидания железнодорожного вокзала.

В "гражданском обществе" мнения разделились. Кто-то считает, что "правильно проверили", дескать, среди ромов процветает криминал, кто-то возражает: если дело в криминале, пусть полиция работает…

Работники "Укрзализныци" объяснили появление группы ромов на вокзале сезонной миграцией: "это такие интересные народности, путешествующие".

Читайте также: Переворот во власти. Гордон раскрывает тайные планы Порошенко

Так и сами украинцы много теперь "путешествуют", и — не от хорошей жизни. Но если польские (немецкие, русские или какие угодно другие) активисты-националисты вдруг начнут проверять украинцев на вокзалах на предмет их благонадежности, в украинском обществе это, без сомнений, вызовет волну возмущения. А вот ромы… интересная же народность.

Что тут сказать? Только то, что все происходящее сегодня в Украине невольно вызывает в памяти не самые лучшие исторические примеры. Цыган объявили "расово неполноценными" в нацистской Германии — по той причине, что выходцы из Индии скорее могли претендовать на звание "арийцев", нежели сами "белокурые бестии".

С 1936 года на цыган распространили действие "Нюрнбергских законов" о гражданстве и расе (прежде под них попадали только евреи). В 1938 году по распоряжению Гиммлера было создано управление по борьбе с "цыганской угрозой". И все это — при поддержке "общества". О дальнейшем можно и не рассказывать… По разным данным, количество жертв геноцида цыганского народа в годы Второй Мировой войны составляет от 200 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Читайте также: Власти взялись за деньги заробитчан: купи стаж — получи пенсию

Но возникают и другие исторические параллели. Какова судьба штурмовиков, при помощи которых те же немецкие нацисты проложили себе дорогу к власти? Кстати, в немецкие штурмовые отряды в 20-е годы прошлого века вербовали фронтовиков, оставшихся без работы и не желавших возвращаться к мирной жизни (еще одна аналогия). После прихода Гитлера к власти вряд ли они предполагали, что окажутся "лишними" — но оказались. Боевики Sturmаbteilung были пущены под нож, как только в них отпала надобность.

В общем, у украинских продолжателей "штурмовых" традиций (и не только из "С14") есть повод задуматься о будущем.

Отметим, националистов из "С14" внесли в международную базу Консорциума по исследованию и анализу терроризма (TRAC).