Радикальные группы выполняют "черную" работу политиков — Якубин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Представители ультраправой организации С14 совершили погром лагеря ромов на Лысой горе 20 апреля. Они взяли на себя ответственность за нападение и опубликовали фото погрома на своей странице в Facebook.

Полиция открыла производство только спустя пять дней, после того как действия радикалов были преданы огласке.

Также 26 апреля столичная полиция приняла заявление о нападении от Наталии Витренко. В нее группа людей бросила пакет с белым веществом, предположительно кефиром. Как позже выяснилось, к этому тоже причастна С14.

Представители все той же С14 избили главу Союза православных братств Украины Валентина Лукияныка.

Действия националистических групп в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Алексей Якубин.

Как вы считаете, почему такая активизация этой организации происходит в последнее время? Какими будут последствия таких незаконных действий для ее участников?

— Смотрите, с чем связана активизация. Я на самом деле так понимаю, что эта организация в какой-то мере сейчас находится в точке такой внутривидовой борьбы с другими, похожими организациями такого, назовем их, ультраправого радикально-националистического толка. Во всяком случае, так они себя позиционируют. И, грубо говоря, количество активности этой организации — это в какой-то мере попытка закрепить некий собственный статус вот на этом, условно говоря, правом рынке, на этом фланге, попытка показать, что вот эта организация — ключевая по всем вот этим неким резонансным вещам. То есть, грубо говоря, мы понимаем, что впереди дата — 9 Мая… Видели вот эту ситуацию под памятником Ватутину с попыткой нападения на депутата Оппозиционного блока Юрия Бойко, на охрану, попытку тех людей, которые пришли под памятник. Я думаю, что под 9 Мая такие вещи еще в большей мере будут активизироваться. То же самое касается этой организации, если мы говорим в принципе о различных политических оппонентах власти.

Потому что, заметьте, что эта организация как раз в основном работает против оппонентов власти, которым формально власть ничего не может предъявить, потому что формально в их действиях, в принципе, нет нарушений законодательства Украины и Конституции Украины. Но неформально эта организация, ее цель — создание такой атмосферы страха, атмосферы запугивания, в том числе в преддверии больших массовых мероприятий. Я думаю, что как раз приближающиеся даты и майских праздников, праздника труда и в дальнейшем 9 мая — Дня победы, это является такими точками, лакмусовыми точками массовых мероприятий. И мне кажется, отдельные представители власти активно используют вот эту организацию для того, чтобы в преддверии массовых мероприятий запугивать широкие круги населения, потому что во многом выход людей на такие праздники, на демонстрации, во многом вот эти демонстрации являются показателем несогласия значительного числа наших граждан с курсом власти. Соответственно, чем больше людей выходит на такие демонстрации, тем больше создается картинка массовой неподдержки многих инициатив действующей власти. И во многом, наверное, действия С14 связаны с тем, чтобы создать такую некую атмосферу страха выхода на те же различные массовые мероприятия, которые будут впереди.

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Эта организация активно вовлекается в процессы, связанные с украинской православной церковью, канонической, потому что до этого мы видели, была ситуация под Лаврой, и еще до этого была ситуация под Десятинной церковью. То есть, грубо говоря, эта организация, мне кажется, она выполняет такую черную работу, которую, например, представители власти и правоохранительных органов, даже часть ангажированных представителей власти, они не могут публично говорить, что они эти вещи поддерживают, понимая, что это означает крах их респектабельности. Но вот такая организация, вроде бы неформальная, вроде бы не подчиненная никому во власти, делает такую своеобразную черную работу, выполняя какие-то такие ангажированные или политические заказы.

То есть она сотрудничает с отдельными политическими структурами или же может выполнять заказы именно правоохранительных органов и спецслужб?

— На официальном уровне действительно это происходит. Хотя я не исключаю, что часть людей, которые пришли во власть сейчас, могут использовать свое влияния на правоохранительные органы, чтобы заставить правоохранительные органы работать или покрывать такую деятельность. Но в действительности мы должны понимать, что это до поры, до времени. Потому что последнее, например, было обращение в основном демократов по поводу ситуации с антисемитизмом в Украине, государственной поддержки. До этого был отчет Госдепартамента США по поводу нарушения прав и свобод человека в Украине. То есть вот такие вещи нам говорят о том, что скоро вот эта поддержка даже для покровителей, допустим, этой организации, я не исключаю, что действительно они есть во власти, просто-напросто это не будет респектабельно. Хотя опять-таки, учитывая, что мы сейчас находимся в предвыборном году, я не исключаю, что действительно мы еще увидим со стороны этой организации попытки за пределами, выходя за пределы права, за пределами закона срывать мероприятия, стараться влиять на политических оппонентов власти. В общем-то, наверное, часть людей, которые стоят за этой организацией, видят в этом цель организации.

Но в дальнейшем, я думаю, что во многом и участники этой организации, эти же представители власти, скорее всего, им же и предъявят обвинения, покажут, что именно они были инициаторами всех вот этих насильственных акций или срывов мероприятий. То есть, грубо говоря, просто-напросто отдельные политики сейчас пытаются руками этой организации решать для себя политические вопросы. На самом деле такие случаи уже были в истории некоторых и европейских стран. Можно вспомнить историю той же Германии, когда сначала некоторые политики, которые сами не хотели быть запачканными вот в этой ситуации уличного насилия, они использовали похожие организации, а потом они от них же избавлялись, от их же лидеров, предъявляя им же обвинения. Я не исключаю, что вот в данном случае будет схожая ситуация.

А если говорить в целом о вот этой организации, на самом деле ее деятельность даже многими правозащитными организациями в нашей стране уже и так признана за гранью закона. Например, по поводу С14 много говорила Харьковская правозащитная группа и определяла ее деятельность, как, мягко говоря, расходящуюся с Конституцией, я думаю, что после последней ситуации, видео, которое появилось с разгоном лагеря ромов в Киеве, тут уже какие-то дальнейшие слова просто излишни. Потому что прямые аналогии, например, то, что мы видели, с разгоном ромов, с ситуациями в Германии 30-х годов, достаточно очевидны.

Как на все эти инциденты будут реагировать международные организации и западные партнеры?

— В отчете Госдепа указывается организация "Азов". Я не исключаю, что в дальнейшем мы увидим со стороны Госдепа усиление жесткости риторики по отношению к действующим политикам, по отношению, кстати, к тому же министру МВД в контексте и вот этой организации. Наоборот, я думаю, что как раз после этой ситуации с ромами, в ближайшее время мы увидим такие вещи. И тогда просто-напросто эти политики ради спасения собственной респектабельности просто будут вынуждены заняться такими вещами. То есть попыткой хотя бы какой-то восстановить здесь порядок и прекратить вот эти сеансы запугивания и использования насилия. Тут также важный нюанс, мне кажется, что парадокс состоит в том, что у нас президент вместо того, чтобы заниматься активно вот этой темой, к сожалению, начал заниматься абсолютно несвойственными ему ситуациями из серии церковного вопроса. То есть, к сожалению, лучше бы президент занялся вот этой темой — уличного насилия и усиления ксенофобии, что, действительно, многие международные организации фиксируют.

И на самом деле в ближайшее время, учитывая, что сейчас предвыборный год, многим украинским политикам нужно будет доказывать, что они не стоят за этими вещами. Потому что складывается странное впечатление, например, по поводу ситуации с ромами, что МВД дало свою реакцию только не третий день после этой ситуации. Хотя формально в любой европейской стране, даже в США, такая бы ситуация была бы экстраординарной. То есть реакция МВД должна была бы быть не то, что в ближайшие часы, а вот сразу же. А мы, наоборот, видим такое желание МВД не сильно вмешиваться во всю эту ситуацию. То есть, грубо говоря, суммируя, украинские политики, так или иначе, в предвыборный год должны теперь будут доказывать, что они не стоят за такими организациями. Последний американский намек со стороны Госдепа об этом говорит. То есть США уже не готовы безоговорочно оказывать поддержку нашим политикам. Они теперь должны доказать, что они действительно могут и способны защищать права человека.

Напомним, ранее глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор. Полиция не получала ни одной жалобы ромов на побои или насилие, сказал глава столичной полиции.

К слову, адвокат Дмитрий Йовдий считает, что в делах нацменьшинств полиция предпочитает спускать все на тормозах, пока петух не клюнет в одно место.