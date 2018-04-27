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    Опубликовано видео, как радикалы сожгли дом ромов в Киеве

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    Погромы и нападения радикалов в Украине (251)

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    В Telegram-канале националистической организации "Немезида" выложено видео поджога дома, где проживала семья ромов. Здание расположено в Киеве на месте строительства Подольско-Воскресенского моста.
    Видео Telefgram-канал "Немезида"

    В Киеве неизвестные облили горючей жидкостью вещи и мебель в частном доме, где проживала семья ромской национальности, и подожгли здание.

    Видео поджога опубликовано в Telegram-канале националистической организации "Немезида". "Немезида" — объединение националистов и неравнодушных граждан, которым надоело играть в политкорректность, трясясь над собственным имиджем", — сообщается на странице организации.

    Радикалы С14
    vesti-ukr.com
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    На видео видны несколько молодых людей, которые ходят по дому и поливают матрасы и одежду горючей смесью, после чего зажигают ее. Сожженный дом находится в Киеве на Русановских садах — на месте строительства Подольско-Воскресенского моста. Там на 25-й и 26-й линиях расположено большинство домов, занятых ромскими семьями.

    Ранее погромы цыганских таборов в киевском парке Лысая гора провели представители ультрарадикальной организации "С14", члены которой анонсировали облаву на ромов в социальных сетях.

    До этого радикалы из "C14" устроили проверку цыган, которые "оккупировали" зал ожидания центрального железнодорожного вокзала Киева.

    Полиция уже начала уголовное производство по факту нападений на ромов, действия радикалов осудил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Смотрите также: Радикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве

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