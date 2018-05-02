В Днепре из-за СС "Галичина" возник конфликт между жителями и "С14"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Днепре из-за надписи в честь дивизию СС "Галичина" произошел конфликт между жителями одного из домов по проспекту Мира и активистами праворадикальной организации "С14". Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на областную полицию.

По словам местных жителей, они были возмущены тем, что вблизи их дома в конце апреля неизвестные им лица создали граффити в честь дивизии СС "Галичина". Один из жильцов дома зарисовал надпись. Когда представители "С14" пришли ее восстановить, возникла конфликтная ситуация с потасовкой.

Как рассказали в областной полиции, двух активистов "С14" пригласили в районный отдел полиции, где установили их личности, провели профилактическую беседу о нарушениях общественного порядка и правил благоустройства города. Сведения о событии внесли в журнал единого учета.

В "С14" подтвердили, что граффити было создано их активистами, а члены и сторонники организации пытались его восстановить. Националисты не отрицают, что на месте происшествия произошла потасовка, но отмечают, что спровоцировали ее "нетрезвые жители".

"Мы нарисовали граффити в честь дивизии "Галичина". На следующий день на этом граффити появились серпы с молотами и звезды, затем граффити было полностью закрашены. Когда мы пришли его восстановить, к нам начали приставать люди в нетрезвом состоянии, пытались нам мешать, вызвали полицию. Когда прибыла полиция, мы сразу подали заявление, что люди находятся в нетрезвом состоянии в общественном месте… Полиция никого не задержала, кроме двух активистов "С14". В райотделе нас просили дать объяснения, но мы сослались на статью 63 Конституции Украины и отказались свидетельствовать против себя, после этого нас отпустили", — рассказал активист "С14" Святослав.

По его данным, стена, где было граффити, осталась закрашенной.

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Напомним, в субботу, 28 апреля, националисты провели "Марш величия и духа" во Львове: около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам города в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина".