наверх
30.04.201809:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Латвии предложили ЕП ввести санкции против СС "Галичина"

    (обновлено: )483210
    По мнению Яниса Кузинса, попадать под санкции должны не только фашистские лозунги и символика как таковые, но и являющиеся такими по содержанию знаки и слоганы.
    Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС Галичина
    "Громадське Радио"

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Лидер латвийского объединения "Против нацизма" (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европейский парламент петицию с просьбой применять санкции против жителей, политиков и чиновников Евросоюза, а также в отношении спонсоров политических партий, которые организуют и финансируют мероприятия или демонстрации "ветеранов-нацистов" и принимают в них участие, сообщает Sputnik Латвия.

    По его мнению, попадать под санкции должны не только фашистские лозунги и символика как таковые, но и являющиеся такими по содержанию знаки и слоганы.

    Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС Галичина
    ZIK
    Мирно и без политсимволики. Марш в честь дивизии СС "Галичина" во Львове

    В качестве примера разницы названия и содержания Кузинс приводит Латышский легион Waffen SS, который называется просто "Латышским легионом", а также украинскую дивизию СС "Галичина", называющейся дивизией "Галичина", без упоминания ее отношения к войскам СС.

    Он требует, чтобы ограничительные меры применялись к организациям и отдельным странам, выражающим идеи фашизма косвенным путем.

    Кузинс предлагает сформировать группу из представителей разных государств, которые определят современные идеи и символы, близкие идеологии нацизма. Свою инициативу он связывает с возможным созданием "антинацистского списка Магнитского".

    Читайте также: Внезапно. США критикуют Украину за нацизм и антисемитизм

    Европарламент приступит к рассмотрению петиции ЛАК 16 мая в 16:30.

    Напомним, в субботу, 28 апреля, националисты провели марш величия и духа во Львове: около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам города в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине