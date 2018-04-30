В Латвии предложили ЕП ввести санкции против СС "Галичина"

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Лидер латвийского объединения "Против нацизма" (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европейский парламент петицию с просьбой применять санкции против жителей, политиков и чиновников Евросоюза, а также в отношении спонсоров политических партий, которые организуют и финансируют мероприятия или демонстрации "ветеранов-нацистов" и принимают в них участие, сообщает Sputnik Латвия.

По его мнению, попадать под санкции должны не только фашистские лозунги и символика как таковые, но и являющиеся такими по содержанию знаки и слоганы.

В качестве примера разницы названия и содержания Кузинс приводит Латышский легион Waffen SS, который называется просто "Латышским легионом", а также украинскую дивизию СС "Галичина", называющейся дивизией "Галичина", без упоминания ее отношения к войскам СС.

Он требует, чтобы ограничительные меры применялись к организациям и отдельным странам, выражающим идеи фашизма косвенным путем.

Кузинс предлагает сформировать группу из представителей разных государств, которые определят современные идеи и символы, близкие идеологии нацизма. Свою инициативу он связывает с возможным созданием "антинацистского списка Магнитского".

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Европарламент приступит к рассмотрению петиции ЛАК 16 мая в 16:30.

Напомним, в субботу, 28 апреля, националисты провели марш величия и духа во Львове: около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам города в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина".