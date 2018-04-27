Во Львове пройдет марш в честь дивизии "Галичина"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Во Львове в субботу, 28 апреля пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине создания дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии. РИА Новости Украина Евгений Котенко В США назвали Бандеру "нацистским коллаборантом", Вятрович взорвался

Центральным действом в ходе празднований будет Марш величия Духа, который стартует от памятника Степана Бандере. Организаторы опубликовали полное расписание.

В 10.00 28 апреля пройдет панихида в соборе Святого Юра, после которой будут награждать участников дивизии.

В 12.00 пройдут поминальные мероприятия на Лычаковском кладбище.

В 18.00 анонсировано начало Марша величия духа.

Организаторы отдельно указывают, что на марше запрещено использование символики политических партий и общественных организаций. Желающих принять участие в марше призывают приходить в вышиванках.

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Ранее Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина". Также в центре города открыта выставка оружия дивизии.