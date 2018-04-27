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    Во Львове пройдет марш в честь дивизии "Галичина"

    (обновлено: )213011
    В течение целого дня, 28 апреля, во Львове будут проходить мероприятия, посвященные 75-й годовщине создания дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии. Все закончится Маршем величия духа.
    Шествие в годовщину создания дивизии СС Галичина во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Во Львове в субботу, 28 апреля пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине создания дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

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    Центральным действом в ходе празднований будет Марш величия Духа, который стартует от памятника Степана Бандере. Организаторы опубликовали полное расписание.

    В 10.00 28 апреля пройдет панихида в соборе Святого Юра, после которой будут награждать участников дивизии.

    В 12.00 пройдут поминальные мероприятия на Лычаковском кладбище.

    В 18.00 анонсировано начало Марша величия духа.

    Организаторы отдельно указывают, что на марше запрещено использование символики политических партий и общественных организаций. Желающих принять участие в марше призывают приходить в вышиванках.

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    Ранее Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина". Также в центре города открыта выставка оружия дивизии.

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