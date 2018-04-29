Мирно и без политсимволики. Марш в честь дивизии СС "Галичина" во Львове

Во Львове националисты провели "Марш величия и духа", сообщает УНН. Eduard Dolinsky, facebook Обыкновенный нацизм во Львове: СС "Галичина", выставки, детские рисунки

Сообщается, что около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города. После этого возле памятника Бандере состоялся концерт группы "Кому вниз".

На марше не было политической символики. Правопорядок обеспечивали полицейские.

Ранее Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины.

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