Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Во Львове националисты провели марш величия и духа, сообщает УНН.

Сообщается, что около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города.

zik.ua Во Львове националисты провели марш величия и духа

После этого возле памятника Бандере состоялся концерт группы "Кому вниз".

На марше не было политической символики. Правопорядок обеспечивали полицейские.

Ранее Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины.