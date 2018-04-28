наверх
28.04.201823:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина"

    (обновлено: )482013
    Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.
    Во Львове националисты провели марш величия и духа
    zik.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Во Львове националисты провели марш величия и духа, сообщает УНН.

    Сообщается, что около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам Львова в честь 75-ой годовщины создания Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

    Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города.

    zik.ua
    Во Львове националисты провели марш величия и духа

    После этого возле памятника Бандере состоялся концерт группы "Кому вниз".

    На марше не было политической символики. Правопорядок обеспечивали полицейские. 

    Ранее Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи