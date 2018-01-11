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    Ассанж получил эквадорское удостоверение личности

    (обновлено: )16
    Создатель WikiLeaks с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США.
    Джулиан Ассанж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, скрывающемуся на территории посольства Эквадора в Лондоне, выдано эквадорское удостоверение личности.

    Портал Comercio приводит номер этого удостоверения, зарегистрированного в системе гражданского регистра южноамериканской страны на его имя.

    Портал Comercio
    Удостоверение личности, выданное Джулиану Ассанжу Эквадором

    Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

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    Ранее глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что Эквадор продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерен искать посредников для решения ситуации вокруг беглеца.

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