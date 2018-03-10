После смерти экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного полония-210.
Посол США в РФ Джон Теффт разъяснил позицию США по поводу возможных санкций к РФ в связи с делом Литвиненко. По его словам, представитель Белого дома Джош Эрнест сказал, что у США пока нет решения по этому вопросу.
Литвиненко никогда не был предателем, он был разоблачителем, он раскрывал информацию о худших преступлениях во имя интересов российской общественности, заявил адвокат вдовы Литвиненко Марины Бен Эммерсон.
В начале ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит СНБО отменить закон № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подписанный им 16 сентября этого года.
Судебное заседание, посвященное рассмотрению жалобы вдовы Александра Литвиненко на решение министра внутренних дел отказать в проведении открытого разбирательства по делу о гибели ее мужа, началось во вторник в Лондоне.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".