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    Александр Литвиненко (подполковник)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Медведев назвал итоги расследования смерти Литвиненко "дурацкой подделкой"
    04:43 15.02.2016
    117
    После смерти экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного полония-210.
    Джон Теффт. Архивное фото
    США не рассматривают введение санкций против РФ в связи с делом Литвиненко – Теффт
    16:38 28.01.2016
    99Новые санкции в отношении России.
    Посол США в РФ Джон Теффт разъяснил позицию США по поводу возможных санкций к РФ в связи с делом Литвиненко. По его словам, представитель Белого дома Джош Эрнест сказал, что у США пока нет решения по этому вопросу.
    Флаг Великобритании
    Лондон не будет бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в связи с "делом Литвиненко"
    03:27 22.01.2016
    122
    Согласно опубликованному в четверг докладу по итогам открытого разбирательства, британский суд возложил ответственность за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко на Россию.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    Попытки Британии обвинить РФ в смерти Литвиненко безосновательны - депутат
    13:47 21.01.2016
    168
    Зампред международного комитета Госдумы Александр Романович высказал мнение, что Британии не стоит перекладывать вину за гибель экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко на Россию.
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Архивное фото
    Британский суд считает, что Литвиненко отравили Луговой и Ковтун
    11:52 21.01.2016
    318
    Председатель открытого разбирательства пришел к выводу, что россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун добавили полоний-210 в чайник, из которого пил Литвиненко.
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Архивное фото
    Литвиненко не получал $1 млн от Березовского - вдова экс-офицера ФСБ
    16:41 02.02.2015
    85
    Вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко заявила, что основной подозреваемый по делу о гибели ее мужа Андрей Луговой лжет.
    Борис Березовский
    Березовский считал, что Литвиненко спас ему жизнь - вдова экс-офицера ФСБ
    15:37 02.02.2015
    119
    По словам вдовы Александра Литвиненко Марины, Борис Березовский считал, что ее муж спас ему жизнь во время расследования гибели телеведущего Листьева.
    Города мира. Лондон
    Литвиненко был не предателем, а разоблачителем - адвокат
    18:34 27.01.2015
    129
    Литвиненко никогда не был предателем, он был разоблачителем, он раскрывал информацию о худших преступлениях во имя интересов российской общественности, заявил адвокат вдовы Литвиненко Марины Бен Эммерсон.
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Архивное фото
    Суд в Лондоне рассмотрит три версии смерти Литвиненко
    17:16 27.01.2015
    103
    По словам юрисконсульта Робина Тэна, как версии рассматриваются убийство, случайное отравление, самоубийство.
    Молоточек судьи
    Экс-сотрудники ФСБ РФ приглашены к даче показаний по делу Литвиненко
    13:30 27.01.2015
    75
    Коллеги Александра Литвиненко, экс-сотрудники ФСБ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун приглашены к участию в открытом разбирательстве на суде в Лондоне.
    Лондонский полицейский. Архивное фото
    По делу Литвиненко обещают "полное и независимое" расследование
    12:47 27.01.2015
    81
    Открытое разбирательство отравления экс-офицера ФСБ Литвиненко полонием-210, в отличие от дознания, позволяет принимать в расчет секретную информацию.
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Архивное фото
    В Лондоне началось открытое разбирательство по делу Литвиненко
    12:20 27.01.2015
    40
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался в ноябре 2006 года, по предварительным данным от отравления полонием-21.
    Страница сайта WikiLeaks
    Вопрос о Wikileaks вновь обсудят в Лондоне в связи с делом Литвиненко
    01:56 17.12.2014
    54
    Главными темами заседания станут график основных слушаний и меры безопасности; будут также рассмотрены прошения об анонимизации части свидетельских показаний.
    Донецк - ситуация в городе
    "Особый статус" не нужен ни Донбассу, ни Киеву, а значит - война
    14:16 06.11.2014
    3210
    В начале ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит СНБО отменить закон № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подписанный им 16 сентября этого года.
    СНБО
    Киев обеспечит Донбасс гумпомощью - СНБО
    22:33 04.11.2014
    248Игры в статус Донбасса
    Государство обеспечит снабжение Донецкой и Луганской области гуманитарной помощи, сообщил замсекретаря СНБО Александр Литвиненко.
    Флаг Великобритании над зданием парламента
    Очередные слушания по делу о гибели Литвиненко пройдут в Лондоне
    05:08 16.10.2014
    46
    Также на слушаниях будет рассматриваться вопрос о графике подачи заявлений на предоставление некоторым свидетелям анонимного статуса.
    Молоток
    Суд по жалобе вдовы Литвиненко начался в Лондоне
    14:06 21.01.2014
    8
    Судебное заседание, посвященное рассмотрению жалобы вдовы Александра Литвиненко на решение министра внутренних дел отказать в проведении открытого разбирательства по делу о гибели ее мужа, началось во вторник в Лондоне.
    Флаг Великобритании
    Вдова будет добиваться пересмотра отказа Британии по делу Литвиненко
    18:32 19.07.2013
    7
    Вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко Марина намерена добиваться пересмотра решения властей Великобритании, отказавших в проведении открытого разбирательства по делу о смерти ее супруга.
    Лондонский полицейский
    Коронер просит начать открытое разбирательство по делу Литвиненко
    18:25 05.06.2013
    5
    Коронер сэр Роберт Оуэн, ведущий дознание по делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, обратился в Минюст Великобритании с просьбой начать открытое расследование.
    Следствие не рассматривает версию о причастности РФ к делу Литвиненко
    20:59 17.05.2013
    8
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался 23 ноября 2006 года на 44-м году жизни вскоре после получения британского гражданства.
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