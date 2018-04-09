Покушение на Бориса Березовского было инсценировано - Генпрокуратура РФ

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Покушение на Бориса Березовского в 2003 году было инсценировано, заявил в понедельник на брифиноге советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.

"Я хочу вам продемонстрировать документ, который был озвучен по результатам расследования Скотленд-Ярдом: 13 января 2004 года представитель британского МВД Хейзел Блирс сделала официальное заявление о прекращении этого расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 года… В частности госпожа Блирс заявила, что в ходе проведенных расследований не удалось ни обосновать информацию, ни найти доказательств совершения каких-либо уголовных преступлений, расследования по этому вопросу завершены", — сказал он.

На брифинге также заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян сделал заявление о том, что Березовский и Александр Литвиненко в 2006 году склоняли живущего в Великобритании выходца из Казахстана Владимира Терлюка дать ложные показания о своей принадлежности к российским спецслужбам и подготовке покушения на Березовского.

"С мая по сентябрь 2006 года Березовский, Литвиненко и Александр Гольдфарб — вице-президент зарегистрированного в США международного фонда гражданских свобод, который финансировался Березовским, эти три лица, а также их британские адвокаты в течение длительного времени пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с заведомо ложным заявлениям о его принадлежности к российским спецслужбам и о якобы участии Терелюка в подготовке убийства Березовского", — сказал Карапетян.

Такие сведения Терлюк предоставил в направленном тогда же в генпрокуратуру России письме. В своем заявлении Терлюк заявил об отказе от ложных признаний, пояснил Саак Карапетян.

Опасаясь за свою жизнь Терлюк в 2006 году обращался в генпрокуратуру РФ с просьбой о защите, рассказали в генпрокуратуре. В 2010 году Терлюк подтвердил эти же показания в суде Англии на процессе против Березовского, отметили в генпрокуратуре.

Карапетян ранее заявил, что будут опубликованы материалы уголовных дел, которые включают в себя переписку с Терезой Мэй, когда она была главой британского МВД.