В начале ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит СНБО отменить закон № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подписанный им 16 сентября этого года.
Предполагается, что также будет обсуждаться оказание гуманитарной помощи новым республикам. На эти цели в Национальном банке Южной Осетии уже собраны средства, перечисленные гражданами и бюджетными организациями республики.
Слова президента Петра Порошенко по поводу изменений в Конституцию страны, которые закрепят децентрализацию власти, на деле значат очень мало, заявил РИА Новости первый заместитель премьер-министра самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Андрей Пургин.
30 июня 2014 года в 22:00 президент Украины Петр Порошенко прекратил перемирие и отдал приказ своим войскам наступать на восставший Донбасс и раз и навсегда покончить с "сепаратизмом", "терроризмом" и "диверсантами".
"Я приоткрою карты: меня торопят чрезвычайно, чтобы мы максимально быстро создали этот орган. Я не могу говорить по какой причине, но это связано с геополитикой", – объяснил Царев причину спешки с "Конституционным актом" "СНР".
В пятницу 23 мая состоялся съезд новой политической партии Новороссия, лидером которой стал народный губернатор Донецкой народной республики Павел Губарев. Он был первым, кто поднялся во весь рост и сказал киевской власти нет.
Представители регионов Юго-Востока на своем съезде приняли манифест, в котором потребовали от Киева признания своего права на самоопределение, сообщил телеканал "Россия 24" из зала, где проходило мероприятие.
На минувшей неделе главной по Украине была тема Референдума в Донецке и Луганске, провозглашения Деклараций о Независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и формирования ДНР политических институтов.
Жители Донецкой и Луганской областей, будут бойкотировать выборы президента 25 мая, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" лидер общественного движения "Юго-Восток", депутат Верховной Рады Олег Царев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".