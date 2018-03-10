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    Новороссия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Концерт Анны Нетребко
    Контракт Нетребко с Венской оперой остается без изменений
    17:13 10.12.2014
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    Оперная дива Анна Нетребко попала в скандальную ситуацию, когда через спикера парламента "ДНР" и "ЛНР" Олега Царева, передала в воскресенье один миллион рублей Донецкому оперному театру.
    Донецк - ситуация в городе
    "Особый статус" не нужен ни Донбассу, ни Киеву, а значит - война
    14:16 06.11.2014
    3210
    В начале ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит СНБО отменить закон № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", подписанный им 16 сентября этого года.
    Захарченко о размерах Новороссии: три Германии, 38 Монако. Видео
    Захарченко о размерах "Новороссии": "три Германии", "38 Монако" 
    16:46 03.11.2014
    4310Обстрелы Донецка, гибель людей
    Во время визита на шахту "Холодная балка" в Макеевке глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко рассказал о том, какой он видит территорию "Новороссии".
    Выборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета республики
    Глава "ЛНР": число республик "Новороссии" будет увеличиваться
    16:05 03.11.2014
    2044Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Игорь Плотницкий уверен, что негативный настрой против киевский властей приведет к тому, что "Новороссия" будет расширена.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН призвал отменить планы проведения выборов в Донбассе
    18:15 29.10.2014
    1114Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Пан Ги Мун считает, что выборы нарушают Минский протокол и меморандум, которые срочно необходимо полностью выполнить.
    Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе Валдай
    Путин: суверенность Украины никогда не подвергалась сомнениям
    17:11 24.10.2014
    158Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Президент России Владимир Путин отметил, что никогда не подвергал сомнению тот факт, что Украина независимое и суверенное государство.
    Олег Царев. Архивное фото
    Царев прибыл в Цхинвал на встречу с президентом Южной Осетии
    09:53 13.10.2014
    169"Режим тишины" на Донбассе.
    Предполагается, что также будет обсуждаться оказание гуманитарной помощи новым республикам. На эти цели в Национальном банке Южной Осетии уже собраны средства, перечисленные гражданами и бюджетными организациями республики.
    Андрей Пургин. Архивное фото
    Закрепление децентрализации в Конституции ничего не даст - Пургин
    22:48 25.09.2014
    152Украина. Политический кризис
    Слова президента Петра Порошенко по поводу изменений в Конституцию страны, которые закрепят децентрализацию власти, на деле значат очень мало, заявил РИА Новости первый заместитель премьер-министра самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Андрей Пургин.
    Участники заседания первой сессии парламента Союза ДНР и ЛНР.
    Украина против "Союза народных республик": кто кого, законом или силой
    13:46 01.07.2014
    2802
    30 июня 2014 года в 22:00 президент Украины Петр Порошенко прекратил перемирие и отдал приказ своим войскам наступать на восставший Донбасс и раз и навсегда покончить с "сепаратизмом", "терроризмом" и "диверсантами".
    Олег Царев
    Конституционный Акт Царева и создание "Союза народных республик"
    10:51 26.06.2014
    1327
    "Я приоткрою карты: меня торопят чрезвычайно, чтобы мы максимально быстро создали этот орган. Я не могу говорить по какой причине, но это связано с геополитикой", – объяснил Царев причину спешки с "Конституционным актом" "СНР".
    Олег Царев
    Переименовывать Союз народных республик в Новороссию рано - Царев
    18:31 25.06.2014
    376Переговоры по Юго-Востоку
    Олег Царев рассчитывает, что к созданному "ЛНР" и "ДНР" союзу присоединятся другие регионы Украины, и тогда это объединение может быть переименовано в Новороссию.
    Народный губернатор Павел Губарев
    Неизвестные обстреляли кабинет "народного губернатора" Донбасса
    16:10 02.06.2014
    39Спецоперация на востоке Украины
    Штаб партии "Новороссия" в Донецке был обстрелян в ночь на понедельник, сообщает информационно-аналитический портал "Новороссия".
    Народный губернатор Донецкой области Павел Губарев
    Юго-Восток творит историю
    09:55 26.05.2014
    493Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    В пятницу 23 мая состоялся съезд новой политической партии Новороссия, лидером которой стал народный губернатор Донецкой народной республики Павел Губарев. Он был первым, кто поднялся во весь рост и сказал киевской власти нет.
    Митинг в поддержку Донецкой Народной Республики (ДНР) на площади Ленина в Донецке
    Премьер "ЛНР": Новороссия не была создана
    20:25 25.05.2014
    106Референдум на востоке Украины
    Луганская и Донецкая "народные республики" не создавали Новороссию, заявил премьер-министр самопровозглашенной "Луганской народной республики" Василий Никитин.
    Собрание. Донецк. Архивное фото
    Съезд регионов Юго-Востока огласил свои требования к киевским властям
    10:55 25.05.2014
    22Спецоперация на востоке Украины
    Представители регионов Юго-Востока на своем съезде приняли манифест, в котором потребовали от Киева признания своего права на самоопределение, сообщил телеканал "Россия 24" из зала, где проходило мероприятие.
    Сторонники федерализации в Донецке
    "ДНР" и "ЛНР" объединились в Новороссию
    17:09 24.05.2014
    94Спецоперация на востоке Украины
    Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" подписали договор об объединении, сообщает корреспондент РИА Новости со съезда сторонников федерализации, который проходит в Донецке.
    Референдум в Донецкой и Луганской областях
    Дугин: рождение Новороссии - главное событие минувшей недели
    09:57 19.05.2014
    1137Спецоперация на востоке Украины
    На минувшей неделе главной по Украине была тема Референдума в Донецке и Луганске, провозглашения Деклараций о Независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и формирования ДНР политических институтов.
    Выборы в Украине. Архивное фото
    Царев: Донецкая и Луганская области будут бойкотировать выборы 25 мая
    16:59 06.05.2014
    21Спецоперация на востоке Украины
    Жители Донецкой и Луганской областей, будут бойкотировать выборы президента 25 мая, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" лидер общественного движения "Юго-Восток", депутат Верховной Рады Олег Царев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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