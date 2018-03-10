наверх
10.03.201806:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Андрей Луговой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Архивное фото
    Британский суд считает, что Литвиненко отравили Луговой и Ковтун
    11:52 21.01.2016
    318
    Председатель открытого разбирательства пришел к выводу, что россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун добавили полоний-210 в чайник, из которого пил Литвиненко.
    Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко. Архивное фото
    Литвиненко не получал $1 млн от Березовского - вдова экс-офицера ФСБ
    16:41 02.02.2015
    85
    Вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко заявила, что основной подозреваемый по делу о гибели ее мужа Андрей Луговой лжет.
    Молоточек судьи
    Экс-сотрудники ФСБ РФ приглашены к даче показаний по делу Литвиненко
    13:30 27.01.2015
    75
    Коллеги Александра Литвиненко, экс-сотрудники ФСБ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун приглашены к участию в открытом разбирательстве на суде в Лондоне.
    Эдвард Сноуден. Архивное фото
    ЛДПР пригласила Сноудена на ЛДПР-ТВ вести программу о разведке
    10:20 15.10.2014
    64
    Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден будет вести программу на канале "ЛДПР-ТВ" о разведке вместе с депутатом Госдумы, бывшим сотрудником спецслужб Андреем Луговым.
    Борис Березовский
    Луговой не исключает, что Березовского могли убить
    14:07 03.04.2013
    2Смерть Бориса Березовского
    Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) не исключает, что бизнесмена Бориса Березовского могли убить.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны