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Тег
Андрей Луговой
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Британский суд считает, что Литвиненко отравили Луговой и Ковтун
11:52 21.01.2016
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Председатель открытого разбирательства пришел к выводу, что россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун добавили полоний-210 в чайник, из которого пил Литвиненко.
Литвиненко не получал $1 млн от Березовского - вдова экс-офицера ФСБ
16:41 02.02.2015
85
Вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко заявила, что основной подозреваемый по делу о гибели ее мужа Андрей Луговой лжет.
Экс-сотрудники ФСБ РФ приглашены к даче показаний по делу Литвиненко
13:30 27.01.2015
75
Коллеги Александра Литвиненко, экс-сотрудники ФСБ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун приглашены к участию в открытом разбирательстве на суде в Лондоне.
ЛДПР пригласила Сноудена на ЛДПР-ТВ вести программу о разведке
10:20 15.10.2014
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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден будет вести программу на канале "ЛДПР-ТВ" о разведке вместе с депутатом Госдумы, бывшим сотрудником спецслужб Андреем Луговым.
Луговой не исключает, что Березовского могли убить
14:07 03.04.2013
2
Смерть Бориса Березовского
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) не исключает, что бизнесмена Бориса Березовского могли убить.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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