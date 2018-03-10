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    Джон Подеста

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Хиллари Клинтон
    Экс-глава штаба Клинтон выступит в конгрессе по "российскому делу"
    04:49 23.06.2017
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    Комитет по разведке палаты представителей на следующей неделе планирует допросить Джона Подесту, "взлом электронного почтового сервера которого стал центральным элементом во вторжении РФ в американские выборы в прошлом году".
    Wikileaks
    Журналист советовал главе штаба Клинтон "прикончить" Трампа - Wikileaks
    19:44 22.10.2016
    480Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Согласно информации, в переписке, опубликованной в субботу Wikileaks, журналист Брент Будовски посоветовал председателю избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джону Подесте не сильно рассчитывать на Путина по вопросу о Сирии.
    Страница сайта WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал новую переписку главы штаба Клинтон
    22:20 15.10.2016
    279Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Публикация первой части конфиденциальных писем Джона Подесты состоялась 8 октября, администрация сайта выкладывает переписку партиями по несколько тысяч писем в день.
    ФБР
    Публикацией WikiLeaks переписки главы штаба Клинтон занялось ФБР
    04:32 12.10.2016
    227Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Джон Подеста заявил журналистам, что расследование ФБР является частью более широкого расследования взлома компьютерных систем Демократической партии США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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