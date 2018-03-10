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    Джимми Картер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Экс-президент США Джимми Картер на инаугурации президента Дональда Трампа
    Госпитализирован бывший президент США
    03:59 14.07.2017
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    Бывший президент Джимми Картер получил обезвоживание, работая над строительным проектом "Место обитания для человечества". По данным СМИ, президент чувствует себя прекрасно.
    Чета Клинтон на инаугурации президента Дональда Трампа
    Первые лица на инаугурации Дональда Трампа: Клинтон, Буш, Картер 
    09:16 21.01.2017
    1152Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Среди гостей на инаугурации были замечены экс-президент США Джордж Буш с супругой, также бывший президент штатов Билл Клинтон с женой и бывшей претенденткой на пост главы государства Хиллари Клинтон.
    Джимми Картер (в центре). Архивное фото
    "Грэмми" за "лучший разговорный альбом" получил экс-президент США Картер
    01:05 16.02.2016
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    Джимми Картер удостоен награды за альбом "Полноценная жизнь: размышления в 90", который представляет аудиозапись книги воспоминаний политика.
    Барак Обама
    Обзор ИноСМИ: Нацфронт во Франции, Обама о террористах, Кэмерон и вода
    11:59 07.12.2015
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    Ведущие СМИ Европы и США обсуждают обращение президента США Барака Обамы к гражданам в связи с террористической угрозой и недовольство французов собственной властью.
    Джимми Картер (в центре). Архивное фото
    Экс-президент США Картер сообщил, что у него обнаружили рак
    01:36 13.08.2015
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    Картер сообщил в среду, что недавняя операция на печени помогла обнаружить рак, и что болезнь распространилась на другие органы. Нынешний глава Белого дома Барак Обама пожелал выздоровления экс-главе государства.
    Джимми Картер (в центре). Архивное фото
    Присоединение Крыма к РФ было "почти неизбежным" - экс-президент США
    00:52 01.05.2015
    595Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По мнению бывшего главы Белого дома, на сегодняшний день очень сомнительно, что существует какая-либо непосредственная перспектива разрыва отношений между Россией и Крымом.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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