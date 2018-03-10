В армейской пресс-службе уточнили, что "в ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы".
Пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха сообщил, что в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли 4 палестинца.
Армия Израиля отмечает, что в связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез" будут закрыты.
Свыше 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками, которые прошли в четверг на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщили РИА Новости представители местных палестинских служб.
Обстрел обошелся без пострадавших. Военные и полицейские прочесывают пустыри в поисках места падения ракеты, чей запуск активировал сирены воздушной тревоги в нескольких населенных пунктах на границе Газы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".