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    Сектор Газа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 80
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    Истребитель ВВС Израиля F-15
    Израильская армия провела масштабную атаку на 18 объектов в секторе Газа
    06:11 18.02.2018
    203На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По информации израильской армии, в общей сложности ответные удары были нанесены по 18 целям в секторе Газа, принадлежащим террористической организации ХАМАС.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Взрывоопасный Ближний Восток. Израиль нанес удар по сектору Газа
    01:57 04.01.2018
    93
    В ответ на три ракеты, запущенные по южным израильским поселениям из сектора Газа, "истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по значительной террористической инфраструктуре".
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Авиация Израиля атаковала объект ХАМАС на юге сектора Газа
    03:41 02.01.2018
    44Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    В армейской пресс-службе уточнили, что "в ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы".
    Вид на город Газа. Архивное фото
    Сто палестинцев пострадали в ходе столкновений в Газе
    17:13 29.12.2017
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    Число раненых в секторе Газа увеличилось до 100 человек, из них 34 ранены боевыми пулями, их доставили в больницы, двое ранены тяжело, еще 66 пострадавшим от газа была оказана помощь на месте.
    Протесты против решения признать Иерусалим столицей Израиля
    Столкновения из-за Иерусалима: 4 палестинца погибли, 888 ранены
    01:45 16.12.2017
    193Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха сообщил, что в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли 4 палестинца.
    Сектор Газа. Архивное фото
    Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль атаковал три объекта ХАМАС
    06:26 14.12.2017
    118Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Армия обороны Израиля атаковала три военных объекта ХАМАС в различных районах сектора Газа, задействовав для этого платформы военно-воздушных сил.
    Военные в Израиле. Архивное фото
    Израиль закрывает границу с сектором Газа
    23:56 13.12.2017
    176Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Армия Израиля отмечает, что в связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез" будут закрыты.
    Действия израильских войск в секторе Газа. Архивное фото
    Израиль атаковал позиции ХАМАС на севере Газы
    01:40 12.12.2017
    106Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Пресс-служба израильской армии сообщает, что "в ответ на ракету, выпущенную в направлении Израиля, танк и авиация атаковали военные посты ХАМАС в северной части сектора Газа".
    Палестинские демонстранты сжигают плакат с изображением президента США Дональда Трампа и флага США во время протеста против решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа
    Трамп в огне. Протесты и столкновения из-за спорного решения по Иерусалиму 
    16:52 07.12.2017
    506Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Свыше 50 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками, которые прошли в четверг на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщили РИА Новости представители местных палестинских служб.
    Сторонники движения ХАМАС. Архивное фото
    Тысячи палестинцев вышли на митинг после решения Трампа по Иерусалиму
    23:57 06.12.2017
    301Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Yа центральной улице столичного города Газы собралось несколько тысяч человек под лозунгами в поддержку сопротивления и продолжения борьбы за Иерусалим.
    Израильская армия. Архивное фото
    Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю
    06:42 23.07.2017
    165На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    По данным пресс-службы израильской армии, ракета была выпущена с севера сектора Газа, она взорвалась в воздухе. Данных о пострадавших не поступало.
    Флаги Израиля
    Сектор Газа ждет энергетический кризис из-за действий Израиля
    22:58 19.06.2017
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    Поставки из Израиля удовлетворяют потребности Газы на 30%, но обеспечивают порядка 80% электричества, которым сейчас располагает анклав. Эксперты говорят о грядущем энергетическом кризисе.
    Палестинец в маске ХАМАС. Архивное фото
    Один из главарей движения ХАМАС убит в секторе Газа – СМИ
    01:35 25.03.2017
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    Неизвестные выстрелили в боевика по имени Мазен Фукаха несколько раз. Как сообщают СМИ, представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
    01:57 16.03.2017
    116На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израильские вооруженные силы сообщили, что "в ответ на ночной ракетный обстрел со стороны Газы ВВС Израиля нанесли удары по двум позициям ХАМАС на севере сектора Газы".
    Израильская армия. Архивное фото
    Палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету по Израилю - армия
    10:01 06.02.2017
    110На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Как сообщила армейская пресс-служба со ссылкой на предварительные данные расследования, военные ищут снаряд в окрестностях крупного города Ашкелона на берегу Средиземного моря.
    Израильские силы безопасности
    Палестинские боевики выпустили ракету по югу Израиля – армия
    22:54 24.01.2016
    173На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Обстрел обошелся без пострадавших. Военные и полицейские прочесывают пустыри в поисках места падения ракеты, чей запуск активировал сирены воздушной тревоги в нескольких населенных пунктах на границе Газы.
    Воздушный удар Израиля по сектору Газа
    Авиаудар Израиля по сектору Газа 
    11:55 11.10.2015
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    В результате авиаудара дом палестинцев был разрушен, погибла женщина и ее дочь. Израильские военные намеревались уничтожить две производящие оружие мастерские.
    В Израиле не удается остановить волну террора. Видео
    В Израиле не удается остановить волну террора 
    03:47 10.10.2015
    229На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    В Израиле продолжает набирать обороты конфликт между евреями и палестинцами. Один из лидеров движения ХАМАС, бывший премьер-министр Палестины Исмаил Хания назвал происходящее третьей интифадой.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля
    ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
    04:29 19.09.2015
    84На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Израильские ВВС нанесли три авиаудара в северной части сектора Газа после ракетного обстрела с палестинской территории. Обстрел, целью которого был 24-тысячный город Сдерот, обошелся без пострадавших.
    Ситуация в секторе Газа
    Египет открыл границу с сектором Газа для палестинских паломников
    02:16 08.09.2015
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    В течение нескольких дней около 2500 паломников уедут из анклава в Мекку. Прошедших через "Рафах" паломников под охраной отвезут в аэропорт Каира через Синайский полуостров.
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    Истребитель ВВС Израиля F-15
    Израильская армия провела масштабную атаку на 18 объектов в секторе Газа
    06:11 18.02.2018
    203
    По информации израильской армии, в общей сложности ответные удары были нанесены по 18 целям в секторе Газа, принадлежащим террористической организации ХАМАС.
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