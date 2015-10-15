Инвестфонд Билла Гейтса купил акции украинского агрохолдинга

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Инвестиционный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса Cascade Investment приобрел пять процентов акций украинской холдинговой компании "Кекрнел", говорится в сообщении "Кернел" на Варшавской фондовой бирже.

Купленный Cascade Investment пакет оценивается в $57,38 млн.

"Кернел" является крупнейшим отечественным производителем подсолнечного масла.

Агрохолдинг за девять месяцев 2015 финансового года получил чистую прибыль $85,5 млн, выручка увеличилась до $1,838 млрд.

Два года назад "Альфа-банк" и его украинская "дочка" предоставили группе "Кернел" кредит объемом 170 миллионов долларов, из которых 100 миллионов — на пять лет.