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    Инвестфонд Билла Гейтса купил акции украинского агрохолдинга

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    Пять процентов акций крупнейшего в Украине произовдителя подсолнечного масла были куплены компанией Cascade Investment на Варшавской фондовой бирже.
    Билл Гейтс
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Инвестиционный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса Cascade Investment  приобрел пять процентов акций украинской холдинговой компании "Кекрнел", говорится в сообщении "Кернел" на Варшавской фондовой бирже.

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    Купленный Cascade Investment пакет оценивается в $57,38 млн.

    "Кернел" является крупнейшим отечественным производителем подсолнечного масла.

    Агрохолдинг за девять месяцев 2015 финансового года получил чистую прибыль $85,5 млн, выручка увеличилась до $1,838 млрд.

    Два года назад "Альфа-банк" и его украинская "дочка" предоставили группе "Кернел" кредит объемом 170 миллионов долларов, из которых 100 миллионов — на пять лет.

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