Финансирование Минобороны. Как распределят средства?

Оборонный бюджет Украины на 2015 год составляет 25 миллиардов 962 миллиона гривен. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Также, по его словам, бюджетом на 2015 год на новые и модернизированные образцы вооружения предусмотрено более пяти с половиной миллиардов гривен.

Подробнее о том, на что хватит запланированных в бюджете средств, радиостанция Голос Столицы поговорила с заместителем начальника управления информационных технологий Министерства обороны, экс-заместителем руководителя АТО Сергеем Галушко.

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Бюджетом на этот год на новые модернизированные образцы вооружения предусмотрено более пяти с половиной миллиардов гривен. На что хватит этих денег?

― Что касается бюджета, сумма, которая реально выделена в этом году на потребности Министерства обороны, значительно больше, и в бюджете она превышала 50 миллиардов гривен. Плюс мы надеемся до конца года получить еще определенные выплаты. Что касается бюджета следующего года, то в бюджетном запросе заложена сумма, если не ошибаюсь, порядка 68 миллиардов гривен. Это, я подчеркну, на Министерство обороны, мы не говорим о других силовых структурах, которые тоже в совокупности образуют сектор безопасности и обороны и также имеют свои бюджеты. Львиная доля этих расходов распределена на три основные компонента. Это подготовка Вооруженных сил, второе ― это закупки и содержание вооружения, военной техники, третье ― это, собственно говоря содержание личного состава. Все это мы рассматриваем через призму необходимости продолжения АТО, на которую работают все структуры нашего ведомства.

Эксперты говорили о том, что большая часть суммы, которая предусмотрена на Министерство обороны, приходится на выплаты военнослужащим по пенсиям, а на модернизацию, на элементарную амортизацию техники, вооружения средства очень маленькие выделяются. Это действительно так?

― Средства, которые выделены в бюджете на этот год, реальны. Есть возможности предприятий ОПК страны произвести определенное количества вооружения и техники, есть определенные возможности что-то закупить з границей, учитывая, что далеко не все страны нам готовы что-то продавать, особенно если речь идет о летальном оружии. С одной стороны, любой военный всегда скажет, что мы хотим иметь как можно большее финансовых ресурсов, это вполне нормальная реакция, но с другой стороны, это здравый смысл, должен быть баланс между потребностями и возможностями удовлетворить эти потребности. И нужно понимать, в какой ситуации находится страна. Если мы какую-то гривну забираем на оборону, то, видимо, эта гривна уходит из каких-то социальных выплат пожилым, пенсионерам и другим людям, которые получают помощь от государства. Поэтому это баланс, причем обоснованный баланс.

Насколько целесообразным может быть отвод тяжелого вооружения и создание резервов в тылу? Например, если отводить РСЗО "Град" или "Ураган" на десять километров, которые имеют дальнобойность порядка 45 километров…

― Давайте разложим ситуацию по полочкам. Что касается тех артсистем, в том числе РСЗО, которые были отведены гораздо раньше, они все отводились на те дальности, которые превышают дальность максимального ведения огня. К примеру, у БМ-21 "Град" дальность стрельбы 20 с небольшим километров. Соответственно, они отошли и под контролем ОБСЕ находятся на дистанциях, которые превышают это расстояние. То же самое танки. Насколько это повлияло на наши возможности на передовой? С одной стороны, на передовой быть всегда уютней, когда есть и артиллерийская поддержка, и поддержка тяжелой бронетехники. Любой солдат, который прошел горячие точки, это подтвердит. Но с другой стороны, у бойцов есть тот необходимый минимум, который позволяет выполнять задачи. Это легкая бронетехника ― БТР, БМП, и все что создано на их базе. Во-вторых, это личное оружие, и в-третьих, групповое пехотное оружие, к которому относится и гранатометы всех видов, и ПТУР, и крупнокалиберные пулеметы, и средства для противовоздушной обороны. В общем, есть чем себя защитить. Теперь о технике, которая отведена. Например, берем танки ― это 15 километров. Это то расстояние, которое нужно преодолеть в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Есть такое понятие, как оперативно-тактические расчеты, и мы даже при самой неблагоприятной обстановке рассчитываем, что средняя скорость движения этой колонны танковой обратно на передовую будет примерно 20 км/ч. И мы понимаем, что нужно 40-45 минут, плюс время на оповещение, запуск двигателей, прогрев машин. То есть в течение часа техника прибудет на усиление подразделений, поэтому бойцы не остаются беззащитными. Есть еще одна сторона вопроса ― ведется разведка всех видов, которая имеет задачу раскрыть намерения противника организовать какие-либо провокации на том или ином направлении. Я не думаю, что при действующей сети разведки удастся незаметно подготовить какие-то масштабные провокации.

На днях Минобороны отрапортовало о демобилизации военных, призванных в третью волну. Какая сейчас с этим ситуация?

― Во время увольнения бойцов третьей волны мобилизации, они не просто увольнялись, а уходили домой, и им на замену приходили те бойцы, которые были призваны во время шестой волны. Они прошли подготовку в учебных центрах на курсах повышения квалификации на базе военных вузов и непосредственно стали в строй боевых подразделений. То есть, ротация за последние недели произошла. Что касается наших планов по дальнейшей замене, ротации, тут вопрос, кем мы будем заменять бойцов в дальнейшем. Первое, на что я хочу обратить внимание ― мы по-прежнему рассматриваем три основных способа комплектования ВСУ. Это военнослужащие по контракту, второе, мы сохраняем за собой право на призыв, но без направления призывников-срочников в зону АТО, и третье, как сказал президент, если ситуация будет выходить за рамки дозволенного, если со стороны противника будут какие-то агрессивные наступательные действия, то мы оставляем за собой право провести и последующие волны частичной мобилизации. Что касается контрактников, то принято решение, что нашим приоритетом будет прежде всего увеличение количества контрактников в непосредственно боевых подразделениях. И на определенном этапе мы придем к тому, что в боевых подразделениях будут только контрактники. Главное решение вопроса прихода контрактников, это создать для них привлекательные условия службы, чтобы они были все и морально, и материально стимулированы быть именно контрактниками. В проект бюджета на следующий год эти цифры Минобороны заложены. Речь идет о том, чтобы довести зарплату бойца-контрактника до уровня, который будет сопоставим, к примеру, с зарплатой сотрудников новой полиции. И мы понимаем, что при существующем уровне зарплат это будет конкурентоспособная зарплата.

Это может сделать непосредственно Минобороны, или для этого надо вносить какие-то законопроекты в ВР?

― Самое главное, чтобы в бюджете на 2016 год наш бюджетный запрос был удовлетворен. В принципе, понимание на всех уровнях власти мы ощущаем. И на СНБО этот вопрос обсуждался недавно, и на других высших площадках, где принимаются решения. Есть понимание, что именно созданием привлекательных условий нам удастся решить вопрос прихода контрактников. Их и так сейчас немало, но хотелось бы, чтобы была возможность отказаться от частичной мобилизации в принципе.

Недавно ВР проголосовала за изменение законодательства, и теперь Минобороны может заключать контракт на полгода. Насколько эффективно такое решение?

― Да, это тоже один из элементов привлечения контрактников. Почему мы на это пошли? Сейчас вот было увольнение в запас мобилизованных третьей волны. Очень многие из них ― речь идет о нескольких тысячах бойцов ― изъявили желание продолжить службу уже в качестве контрактников. Но их останавливала правовая база по вопросам прохождения службы. Она гласила, что контракт на прохождение военной службы подписывается до окончания особого периода. То есть конечная дата, которая обязывала их служить, была несколько размыта, и было тяжело сказать, когда этот период будет официально закончен, и они будут уволены в запас. А у кого-то есть какие-то жизненные планы, вопросы бизнеса, работы и так далее. Поэтому люди были готовы подписывать краткосрочный контракт на какой-то конкретный, вменяемый по времени срок. И вот было принято решение, и ВР нас поддержала, добавить в порядок прохождения службы такое положение, которое позволяет военнослужащему подписать контракт на шесть месяцев, с возможностью его продлевать в последующем. По большому счету, шесть месяцев это приличный срок, он позволяет нам иметь в строю бойца, который прошел подготовку, получил боевой опыт в АТО и продолжает служить стране дальше. И с другой стороны, соблюдены интересы бойца, потому что он понимает, что пройдет шесть месяцев, и он потом скажет: я служу дальше или я возвращаюсь на гражданку. То есть это хороший стимул для привлечения контрактников.

Какая сейчас зарплата у контрактников?

― В зависимости от специальности. Тут шкала определяется специальностью, должностью, где боец находится в данное время и чем он занимается. Скажем так, в районе АТО боец-контрактник получает от 5000 гривен и больше. Вне района АТО эта сумма меньше. Но подчеркну, что мы поставили ориентиры и рано или поздно придем к тому, чтобы уровень базовой зарплаты был приблизительно на уровне новых патрульных полицейских.

За последний год украинская армия так же нуждается в помощи волонтеров, как и год назад?

― Основные материальные потребности на сегодня, что касается вопросов защиты личного состава, решены. Можно говорить о том, что желание иметь больше, лучше, качественнее никогда не прекращается. И волонтеры очень помогают в разных вопросах. А есть еще и другие аспекты волонтерской помощи, о которых мы иногда забываем, но они существенны. Например, вопросы психологической помощи нашим военнослужащим, вопросы социальной адаптации. Есть очень много информационных проектов. Если в совокупности собрать всех ребят, которые нам помогают на информационном фронте, то это действительно будет целая информационная армия. Это и блоггеры, и журналисты, и ребята, владеющими своими информационными ресурсами ― сайтами, информагентствами, печатными СМИ, телерадиопроектами.

Тем временем эксперт Сергей Коваленко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что вопрос финансирования армии стоит по-прежнему остро. По его мнению, в полной мере профинансировать украинских военных не получится даже при условии выделения на это 5% ВВП.

Ранее эксперт Юрий Бутусов эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что реформы в армии намеренно тормозит руководство страны. Он уверен, что власти не намерены что-либо менять в оборонных структурах.