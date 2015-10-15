Финансирование Минобороны. Как распределят средства?

Оборонный бюджет Украины на 2015 год составляет 25 миллиардов 962 миллиона гривен. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Также, по его словам, бюджетом на 2015 год на новые и модернизированные образцы вооружения предусмотрено более пяти с половиной миллиардов гривен.
Подробнее о том, на что хватит запланированных в бюджете средств, радиостанция Голос Столицы поговорила с заместителем начальника управления информационных технологий Министерства обороны, экс-заместителем руководителя АТО Сергеем Галушко.
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Бюджетом на этот год на новые модернизированные образцы вооружения предусмотрено более пяти с половиной миллиардов гривен. На что хватит этих денег?
Эксперты говорили о том, что большая часть суммы, которая предусмотрена на Министерство обороны, приходится на выплаты военнослужащим по пенсиям, а на модернизацию, на элементарную амортизацию техники, вооружения средства очень маленькие выделяются. Это действительно так?
― Средства, которые выделены в бюджете на этот год, реальны. Есть возможности предприятий ОПК страны произвести определенное количества вооружения и техники, есть определенные возможности что-то закупить з границей, учитывая, что далеко не все страны нам готовы что-то продавать, особенно если речь идет о летальном оружии. С одной стороны, любой военный всегда скажет, что мы хотим иметь как можно большее финансовых ресурсов, это вполне нормальная реакция, но с другой стороны, это здравый смысл, должен быть баланс между потребностями и возможностями удовлетворить эти потребности. И нужно понимать, в какой ситуации находится страна. Если мы какую-то гривну забираем на оборону, то, видимо, эта гривна уходит из каких-то социальных выплат пожилым, пенсионерам и другим людям, которые получают помощь от государства. Поэтому это баланс, причем обоснованный баланс.
Насколько целесообразным может быть отвод тяжелого вооружения и создание резервов в тылу? Например, если отводить РСЗО "Град" или "Ураган" на десять километров, которые имеют дальнобойность порядка 45 километров…под контролем ОБСЕ находятся на дистанциях, которые превышают это расстояние. То же самое танки. Насколько это повлияло на наши возможности на передовой? С одной стороны, на передовой быть всегда уютней, когда есть и артиллерийская поддержка, и поддержка тяжелой бронетехники. Любой солдат, который прошел горячие точки, это подтвердит. Но с другой стороны, у бойцов есть тот необходимый минимум, который позволяет выполнять задачи. Это легкая бронетехника ― БТР, БМП, и все что создано на их базе. Во-вторых, это личное оружие, и в-третьих, групповое пехотное оружие, к которому относится и гранатометы всех видов, и ПТУР, и крупнокалиберные пулеметы, и средства для противовоздушной обороны. В общем, есть чем себя защитить. Теперь о технике, которая отведена. Например, берем танки ― это 15 километров. Это то расстояние, которое нужно преодолеть в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Есть такое понятие, как оперативно-тактические расчеты, и мы даже при самой неблагоприятной обстановке рассчитываем, что средняя скорость движения этой колонны танковой обратно на передовую будет примерно 20 км/ч. И мы понимаем, что нужно 40-45 минут, плюс время на оповещение, запуск двигателей, прогрев машин. То есть в течение часа техника прибудет на усиление подразделений, поэтому бойцы не остаются беззащитными. Есть еще одна сторона вопроса ― ведется разведка всех видов, которая имеет задачу раскрыть намерения противника организовать какие-либо провокации на том или ином направлении. Я не думаю, что при действующей сети разведки удастся незаметно подготовить какие-то масштабные провокации.
На днях Минобороны отрапортовало о демобилизации военных, призванных в третью волну. Какая сейчас с этим ситуация?
Это может сделать непосредственно Минобороны, или для этого надо вносить какие-то законопроекты в ВР?
Недавно ВР проголосовала за изменение законодательства, и теперь Минобороны может заключать контракт на полгода. Насколько эффективно такое решение?
― Да, это тоже один из элементов привлечения контрактников. Почему мы на это пошли? Сейчас вот было увольнение в запас мобилизованных третьей волны. Очень многие из них ― речь идет о нескольких тысячах бойцов ― изъявили желание продолжить службу уже в качестве контрактников. Но их останавливала правовая база по вопросам прохождения службы. Она гласила, что контракт на прохождение военной службы подписывается до окончания особого периода. То есть конечная дата, которая обязывала их служить, была несколько размыта, и было тяжело сказать, когда этот период будет официально закончен, и они будут уволены в запас. А у кого-то есть какие-то жизненные планы, вопросы бизнеса, работы и так далее. Поэтому люди были готовы подписывать краткосрочный контракт на какой-то конкретный, вменяемый по времени срок. И вот было принято решение, и ВР нас поддержала, добавить в порядок прохождения службы такое положение, которое позволяет военнослужащему подписать контракт на шесть месяцев, с возможностью его продлевать в последующем. По большому счету, шесть месяцев это приличный срок, он позволяет нам иметь в строю бойца, который прошел подготовку, получил боевой опыт в АТО и продолжает служить стране дальше. И с другой стороны, соблюдены интересы бойца, потому что он понимает, что пройдет шесть месяцев, и он потом скажет: я служу дальше или я возвращаюсь на гражданку. То есть это хороший стимул для привлечения контрактников.
Какая сейчас зарплата у контрактников?
― В зависимости от специальности. Тут шкала определяется специальностью, должностью, где боец находится в данное время и чем он занимается. Скажем так, в районе АТО боец-контрактник получает от 5000 гривен и больше. Вне района АТО эта сумма меньше. Но подчеркну, что мы поставили ориентиры и рано или поздно придем к тому, чтобы уровень базовой зарплаты был приблизительно на уровне новых патрульных полицейских.
За последний год украинская армия так же нуждается в помощи волонтеров, как и год назад?
Тем временем эксперт Сергей Коваленко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что вопрос финансирования армии стоит по-прежнему остро. По его мнению, в полной мере профинансировать украинских военных не получится даже при условии выделения на это 5% ВВП.
Ранее эксперт Юрий Бутусов эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что реформы в армии намеренно тормозит руководство страны. Он уверен, что власти не намерены что-либо менять в оборонных структурах.