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    Билл Гейтс пожертвует $12 млн на создание новой вакцины от гриппа

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    Один из богатейших людей мира Билл Гейтс объявил о создании исследовательского фонда в ходе выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.
    Билл Гейтс
    УНИАН

    Шприц и таблетки. Архивное фото
    GARO/PHANIE/EAST NEWS
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    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс пожертвует 12 миллионов долларов на разработку универсальной вакцины от гриппа, пишет издание The Hill.

    Сообщается, что миллиардер объявил о создании исследовательского фонда в ходе выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.

    "Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge (Великий Вызов) в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области", — заявил Гейтс.

    Напомним, ранее Билла Гейтса сместили с первого места рейтинга самым богатых людей планеты.

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