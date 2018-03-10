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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
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    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook усиливает контроль за рекламой
    08:39 03.10.2017
    91
    Социальная сеть Facebook приняла решение ужесточить критерий определения рекламы, направленной на "разжигание насилия".
    Социальная сеть Фейсбук
    В соцсетях украинцам больше всего интересны политики – эксперт
    20:33 15.09.2017
    108
    Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире "ГС" отметил, что в Украине любое экспертное мнение, даже отдаленно связанное с политикой, сразу же появляется в общенациональных СМИ.
    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook создал конкурента Youtube
    12:14 10.08.2017
    375
    В Facebook, проанализировав работу соцсети, отметили, что реакции и комментарии людей - важная часть опыта просмотра видео, как и само видео.
    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook усиливает борьбу с фейковыми новостями
    19:14 03.08.2017
    65
    Facebook начнет использовать улучшенные функции для обнаружения потенциально ложных новостей, после чего они будут направляться фактчекерам, а результаты проверок будут отображаться под оригинальной публикацией.
    Марк Цукерберг
    Цукерберг: число аккаунтов в Facebook достигло 2 миллиардов
    21:23 27.06.2017
    157
    Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его компания добилась успехов объединяя людей со всего мира.
    Facebook
    Украинский Facebook захватил вирус
    16:48 29.08.2016
    3056
    Процесс заражения новым вирусом происходит так: пользователь украинского Facebook получает уведомление, что кто-то из его "друзей" разместил запись и "отметил" его. Важно не открывать ссылку.
    Принтскрин Facebook
    Социальная сеть Facebook заработала после сбоя
    20:49 24.09.2015
    94
    Не менее получаса Facebook выдавал сообщение "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим и постараемся все исправить в скором времени".
    Шахтеры. Архивное фото
    Ближайшие перспективы Украины: страна без света, бунты голодных шахтеров
    14:54 01.04.2015
    2089
    Премьер-министр Яценюк недоволен необходимостью продлевать режим ЧП в энергетике. Министр энергетики и углепрома Демчишин не согласен с ДТЭКом по поводу себестоимости угля и электроэнергии. ДТЭК утверждает, что уголь добывать невыгодно.
    Борис Филатов
    Филатов: шоу с арестами в ГСЧС - пиар-ход после увольнения Коломойского
    15:03 25.03.2015
    1526
    Экс-заместитель главы Днепропетровской ОГА, нардеп Борис Филатов назвал арест на заседании Кабмина председателя ГСЧС Сергея Бочковского "гениальным пиар-ходом".
    Конфликт вокруг Укрнафты
    Рейдерский захват "Укрнафты": без вооруженных людей дела не делаются
    17:11 23.03.2015
    1287Отставка Коломойского. Что дальше.
    Вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков, стали неотъемлемой составляющей рейдерских захватов предприятий и организаций. Украина на пороге очередной волны силового передела собственности - вооруженного.
    Microsoft. Архивное фото
    Microsoft готовит новую версию виртуального помощника - СМИ
    17:47 13.03.2015
    82
    По информации СМИ, новая версия персонального виртуального помощника от Microsoft станет конкурентом Siri от Apple.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Передислокация силовиков из Дебальцево подходит к концу - пресс-центр АТО
    19:09 18.02.2015
    358После 15 февраля - мир или война
    Официальный представитель спецоперации силовиков Анатолий Стельмах также сообщил, что за день зафиксированы 24 случая нарушения режима прекращения огня.
    Украинский военнослужащий в Луганской области. Архивное фото
    Хроника 27 января: обстрел Луганска и Донецка, РФ признана страной-агрессором
    09:23 28.01.2015
    3178Будет ли мир на Донбассе?
    На востоке Украины не прекращаются обстрелы, наиболее напряженная ситуация наблюдается в Дебальцево. Под обстрелы попали жилые районы Луганска и Донецка.
    Страница соцсети Facebook
    Хакеры утверждают, что им удалось нарушить работу Facebook
    09:48 27.01.2015
    128
    Хакеры Lizard Squad сообщили в Twitter, что Facebook, Instagram, Tinder, AIM, Hipchat - недоступны.
    Начальная страница социальной сети Instagram
    Facebook и Instagram возобновили работу
    09:19 27.01.2015
    26
    Ранее появилась информация, что по неизвестным причинам Facebook и Instagram работали со сбоями.
    Facebook
    Соцсеть Facebook и Instagram работают со сбоями
    09:07 27.01.2015
    21
    Причины cбоев в работе, которые подтверждает сервис Down For Everyone Or Just Me, еще неизвестны.
    Украинские военнослужащие в Луганской области. Архивное фото
    Под Станицей Луганской боевики пытались форсировать Северский Донец - СМИ
    16:43 26.01.2015
    2385Будет ли мир на Донбассе?
    В районе Станицы Луганской зафиксирована попытка боевиков форсировать Северский Донец с помощью понтонных секций, сообщил журналист Роман Бочкала.
    Facebook
    Турецкий суд может заблокировать доступ к Facebook
    12:47 26.01.2015
    47
    Cуд в Турции обязал администрацию соцсети Facebook заблокировать страницы с материалами, оскорбляющими пророка Мухаммеда.
    Ситуация в донецком аэропорту. Кадры, снятые беспилотником
    Хроника 20 января: мобилизация, сражение в аэропорту Донецка, взрыв в Запорожье
    09:42 21.01.2015
    4408Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Во вторник в Украине официально стартовала очередная волна мобилизации. Тем временем на востоке страны продолжается вооруженное противостояние. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
    Страница социальной сети Фейсбук
    Facebook начинает кампанию против распространения ложных новостей
    06:40 21.01.2015
    175
    Согласно сообщению, теперь все пользователи получили возможность ставить флажки рядом с новостными сообщениями, которые показались им "преднамеренно ложными или фальшивыми". Как считают в корпорации, это позволит помешать распространению подобной псевдоновостей.
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