Facebook начнет использовать улучшенные функции для обнаружения потенциально ложных новостей, после чего они будут направляться фактчекерам, а результаты проверок будут отображаться под оригинальной публикацией.
Премьер-министр Яценюк недоволен необходимостью продлевать режим ЧП в энергетике. Министр энергетики и углепрома Демчишин не согласен с ДТЭКом по поводу себестоимости угля и электроэнергии. ДТЭК утверждает, что уголь добывать невыгодно.
Вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков, стали неотъемлемой составляющей рейдерских захватов предприятий и организаций. Украина на пороге очередной волны силового передела собственности - вооруженного.
Согласно сообщению, теперь все пользователи получили возможность ставить флажки рядом с новостными сообщениями, которые показались им "преднамеренно ложными или фальшивыми". Как считают в корпорации, это позволит помешать распространению подобной псевдоновостей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".