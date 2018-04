Сооснователь Apple ушел из Facebook из-за скандала с утечкой данных

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что ушел из Facebook из-за небрежного отношения компании к данным пользователей, сообщает издание USA Today.

"Пользователи сообщают Facebook все детали своей личной жизни, и вся прибыль компании основана на этой информации. При этом, сами пользователи из этой прибыли не получают ничего", — заявил Возняк.

Он добавил, что, по его мнению, лучше платить за пользование соцсетью, чем раскрывать рекламщикам личную информацию.

"Apple делает деньги на качественных продуктах, а в Facebook пользователи и есть продукт компании", — заявил Возняк.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В общей сложности 87 миллионов пользователей соцсети стали жертвами утечки данных.