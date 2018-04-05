Facebook предпринял жесткие меры после потери данных 87 млн пользователей

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах в соцсети.

"С сегодняшнего дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будет получать доступ к списку гостей или постам на стене события. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию", — говорится в пресс-релизе компании.

Подобная же мера касается и групп, в которые входят пользователи.

Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, статуса отношений, списку друзей, а также истории образования и трудоустройства и других личных пользовательских данных.

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Компания пообещала, что в течение следующей недели запретит сторонним разработчикам запрашивать пользовательские данные, которые ранее были в свободном доступе, если выяснится, что человек не использовал приложение этих разработчиков ни разу за последние три месяца.

Дополнительно Facebook дезактивирует функцию, позволявшую искать профили пользователей, вводя их телефонные номера или электронную почту в строку поиска. Отмечается, что злоумышленники могли пользоваться этой функцией для "порчи" общественного профиля большинства пользователей в соцсети.

Ранее Facebook признал, что данные 87 миллионов пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. "Мы считаем, что информация о более чем 87 миллионах пользователей Facebook, в основном проживающих в США, могла быть недолжным образом передана Cambridge Analytica", — говорится в заявлении компании.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Позже основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.