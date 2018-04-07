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    Неиспользование личных данных в Facebook может стать платным

    (обновлено: )38
    Операционный директор соцсети Шерил Сэндберг отметила, что отказ от получения рекламной рассылки может стать платным. В Facebook позже уточнили, что эта инициатива пока рассматривается как гипотетическая.
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    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что пользователям соцсети необходимо будет заплатить деньги, чтобы их личные данные не использовались, сообщает телеканал NBC News.

    Как сообщила Сэндберг в интервью телеканалу, компания Facebook использует данные пользователей для анализа их предпочтений и дальнейшей рассылки им соответствующих рекламных объявлений.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
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    "Сейчас у нас нет возможности отказа от получения рекламной рассылки. Это будет платной услугой", — заявила Сэндберг.

    Вскоре после интервью компания Facebook уточнила, что в данный момент не предлагает платную модель социальной сети и слова Сэндберг носили гипотетический характер.

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    В пятницу еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. В письме американской компании также объяснены меры, которые принимаются в связи со сложившейся ситуацией.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Позже основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.

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