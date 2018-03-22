The New York Times: крупнейшая утечка информации за всю историю Facebook

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Когда стартап Cambridge Analytica, специализирующийся на составлении профилей избирателей, готовился в 2014 году заняться американскими промежуточными выборами, у него возникла проблема. Эта фирма получила 15 миллионов долларов инвестиций от богатого республиканского донора Роберта Мерсера и начала обхаживать его политического советника Стивена Бэннона, обещая ему инструменты, позволяющие выявлять особенности характера американских избирателей и влиять на их поведение. Но у фирмы не было данных, чтобы заставить заработать этот ее новый продукт", — пишут Мэтью Розенберг, Николас Конфессоре и Кэрол Кадвалладр в статье для The New York Times.

"Поэтому Cambridge Analytica начала собирать частную информацию из профилей в Facebook, и собрала данные на 50 с лишним миллионов пользователей, сделав это без их разрешения, о чем сообщили бывшие сотрудники компании и ее партнеры, и о чем свидетельствуют документы. Получается, что это была одна из самых крупных утечек информации за всю историю социальной сети. Взлом позволил фирме использовать деятельность в Facebook огромного количества частных лиц из числа американского электората, а также разработать методы, которые легли в основу ее работы во время кампании Трампа в 2016 году", — продолжают автор ыпубликации.

Расследование, проведенное "Нью-Йорк Таймс" и "Обсервер оф Лондон", показывает, как Cambridge Analytica задействовала на рынке мощное новое оружие. Из-за этого данная фирма, а также богатые консервативные инвесторы, стремившиеся повлиять на политику, оказались в центре пристального внимания следователей и законодателей по обе стороны Атлантики, говорится в статье.

Кристофер Уайли, участвовавший в создании этой компании и работавший там до конца 2014 года, так сказал о ее руководстве: "Для них правила не имеют никакого значения. Для них это война, на которой любые средства хороши". "Они хотят вести культурную войну в Америке, — добавил он. — А Cambridge Analytica должна была стать оружейным арсеналом для ведения этой войны".

"Подробности о том, как Cambridge Analytica получала и использовала данные из Facebook, несколько раз всплывали на поверхность после того, как фирма начала работать над кампанией 2016 года. Они вызвали острые дебаты о достоинствах так называемого психографического моделирования, которое использовала компания", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Но прежде мы не знали, в каких колоссальных объемах осуществлялась кража данных об американцах, и Facebook до недавнего времени не признавала сам факт этих утечек. Интервью, проведенные с несколькими бывшими сотрудниками и подрядчиками, а также анализ электронной переписки и документов фирмы показали, что Cambridge Analytica не только использовала частную информацию из Facebook, но и до сих пор владеет всем этим массивом данных или большей его частью", — продолжают авторы статьи.

"Фирма платила за получение персональных данных через постороннюю аналитическую компанию, которая утверждала, что собирает их в научных целях. Когда "Нью-Йорк Таймс" начала свое расследование, Facebook попыталась преуменьшить объемы утечек и усомнилась в том, что эти данные по-прежнему находятся у нее. Но в пятницу эта социальная сеть разместила в интернете заявление, в котором выразила тревогу и пообещала принять меры", — говорится в публикации.

"Это была афера и обман", — отметил в пятницу в своем заявлении для "Нью-Йорк Таймс" вице-президент и заместитель главного юридического советника Facebook Пол Груол. Он добавил, что Cambridge Analytica, Уайли и американский исследователь из России Александр Коган удалены из Facebook. "Мы предпримем любые необходимые шаги, чтобы раз и навсегда удалить эти данные. И мы примем меры против всех виновных сторон", — добавил Груол.

"Руководитель Cambridge Analytica Александр Никс и прочие официальные лица неоднократно отрицали факт получения и использования данных из Facebook. В последний раз они сделали это в прошлом месяце на слушаниях в парламенте. Но в своем заявлении для "Нью-Йорк Таймс" компания признала, что получала эти данные, однако тут же обвинила Когана в нарушении правил Facebook и отметила, что удалила всю информацию два года назад, как только узнала о существовании такой проблемы", — говорится в статье.

"В Британии Cambridge Analytica грозят параллельные расследования парламента и государственных нормативных органов, у которых есть подозрения, что эта фирма проводила незаконную работу в ходе кампании перед британским референдумом по Брекситу. В стране действуют очень строгие законы о неприкосновенности частной жизни, и уполномоченная по вопросам информации заявила в субботу, что изучает вопрос о том, не были ли данные Facebook "приобретены и использованы в нарушение закона", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"В США дочь Мерсера Ребекка, член правления Бэннон и Никс получали уведомления от своего адвоката о том, что они не должны пользоваться услугами иностранных сотрудников в политических кампаниях, поскольку это противозаконно. Об этом свидетельствуют корпоративные документы и бывшие сотрудники", — продолжают авторы публикации.

"Следователи из конгресса спрашивали Никса о роли фирмы в предвыборной кампании Трампа. А специальный прокурор Министерства юстиции Роберт Мюллер затребовал электронную переписку сотрудников Cambridge Analytica, которые работали на команду Трампа. Он сделал это в рамках своего расследования российского вмешательства в выборы", — говорится в статье.

"Причины такого интереса Мюллера хранятся в тайне, однако документы, которые удалось посмотреть журналистам "Нью-Йорк Таймс", указывают на то, что британское отделение фирмы, согласно его утверждениям, работало в России и в Украине. А учредитель "ВикиЛикс" Джулиан Ассанж сообщил в октябре, что Никс обращался к нему во время кампании, надеясь получить частную электронную переписку, принадлежащую сопернице Трампа Хиллари Клинтон", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Документы вызывают новые вопросы относительно Facebook, которая уже подвергается резкой критике за распространение российской пропаганды и фейковых новостей. Собранные Cambridge Analytica из профилей данные, часть которых удалось просмотреть журналистам "Нью-Йорк Таймс", включают персональную информацию о пользователях, о "друзьях" в сети о и "лайках". Лишь крошечная часть пользователей давала согласие на передачу информации о них третьей стороне", — продолжают авторы публикации.

"Защита информации о людях лежит в основе всего того, что мы делаем, — сказал Груол. — Не была взломана ни одна система, не был украден ни один пароль или секретные данные". Тем не менее, он добавил: "Это серьезное нарушение наших правил".

Читая в умах избирателей

"Уайли рассказал во время интервью, что когда Никс и несколько его коллег в конце 2013 года ужинали в "Палас-Отеле" в Манхэттене, французское вино лилось рекой. Повод для торжества у них был весьма основательный. Нахальный бизнесмен Никс возглавлял небольшое подразделение по выборам в SCL Group, которая работала по политическим и оборонным контрактам. Большую часть года он пытался прорваться в новый и очень прибыльный мир политических данных, для чего взял на работу 24-летнего Уайли, у которого были определенные связи с ветеранами избирательных кампаний Обамы. Уайли хотел использовать психологические особенности избирателей, чтобы влиять на их поведение. Для этого он собрал целую команду из психологов и специалистов по обработке и анализу данных. Некоторые из них были связаны с Кембриджским университетом", — говорится в статье.

"Эта группа проводила эксперименты за рубежом, в том числе, на Карибах и в Африке, где правила конфиденциальности не очень строги, а то и вообще не существуют. По словам ее бывших сотрудников, местные политики, пользовавшиеся услугами "Эс-Си-Эл Групп" с радостью предоставляли ей государственную информацию", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Затем случай свел Никса со смутьяном из "Брейтбарт Ньюс" Бэнноном, который позже стал советником штаба Трампа и Белого дома, а также с одним из самых богатых людей на земле Мерсером. Никс с коллегами всячески обхаживал Мерсера, который считал, что многоопытная и высокотехнологичная компания может сделать его серым кардиналом в политике Республиканской партии. Они не обделяли своим вниманием и дочь Мерсера Ребекку, которая разделяет консервативные взгляды отца", — продолжают авторы публикации.

"Бэннона заинтриговала возможность использовать информацию о профилях пользователей для внесения изменений в американскую культуру и в политику США. Об этом рассказал и Уайли, и некоторые другие бывшие сотрудники фирмы, согласившиеся на интервью на условии соблюдения анонимности, так как они подписали соглашения о неразглашении информации. Бэннон и Мерсеры от комментариев отказались", — говорится в статье.

"Мерсер согласился выделить часть средств на финансирование проекта стоимостью полтора миллиона долларов по опросу избирателей и по проверке психографических сигналов на выборах губернатора Виргинии в ноябре 2013 года. Там прокурор-республиканец Кен Кучинелли состязался с демократическим аппаратчиком Терри Маколиффом. Кучинелли проиграл, однако Мерсер все равно решил продолжать эту работу", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Он хотел получить результаты в кратчайшие сроки, и поэтому работы у фирмы прибавилось. В начале 2014 года инвестор Тоби Нойгебауэр и другие состоятельные консерваторы решили вложить миллионы долларов в президентскую кампанию сенатора из Техаса Теда Круза. Никсу очень хотелось получить эту работу. Когда коллеги Уайли не смогли представить Нойгебауэру служебную записку с изложением сути своей работы, Никс устроил им суровый разнос по электронной почте", — говорится в статье.

"Это же ДВЕ СТРАНИЦЫ! Четыре часа работы максимум! По часу на каждого. Чем вы там занимаетесь?" — написал он.

"Но у команды Уайли были проблемы посерьезнее. Чтобы создать психографические профили в общенациональном масштабе, нужны были данные, которые компания не могла собрать без огромных затрат. Обычно аналитические фирмы использовали результаты голосования и данные о покупках потребителей, чтобы спрогнозировать политические убеждения и поведение избирателей на выборах", — продолжают авторы публикации.

"Но такие данные никак не помогали определить особенности психики и пристрастия человека, скажем, является ли он неврастеническим интровертом, религиозным экстровертом, здравомыслящим либералом или сторонником оккультизма. А согласно утверждениям Cambridge Analytica, именно такие психологические черты помогали создавать уникальные по своей силе средства для формирования политических сигналов и посланий", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Уайли нашел решение проблемы в психометрическом центре Кембриджского университета. Ученые из этого центра разработали методику определения черт характера на основе того, что людям нравится в Facebook. Исследователи платили людям небольшие деньги за проведение тестов и загрузку особого приложения, которое собирало частную информацию из их профилей и профилей их друзей, что в то время компании разрешалось. По словам ученых, такая методика позволяет сказать о человеке гораздо больше, чем это могут сделать его родители или другие близкие люди. Есть люди, которые оспаривают подобные утверждения", — говорится в статье.

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"Когда психометрический центр отказался от сотрудничества с Cambridge Analytica, Уайли нашел человека, согласного на совместную работу. Им оказался доктор Коган, который преподавал в университете психологию и знал об этой методике. Коган создал собственное приложение, а в июне 2014 года начал собирать данные для Cambridge Analytica. Компания оплатила все его расходы, составившие более 800 тысяч долларов, а также разрешила ему сохранить копию для его собственных исследований. Об этом свидетельствует электронная переписка Cambridge Analytica и ее финансовая отчетность", — продолжают авторы публикации.

"Коган сообщил Facebook и пользователям лишь то, что информацию он собирает в научных целях. Социальная сеть не стала проверять это его утверждение. Коган отказался сообщить подробности произошедшего, сославшись на соглашения о неразглашении с Facebook и Cambridge Analytica, однако заявил, что его программа — это "очень стандартное и простое приложение Facebook", — отмечается далее в статье.

"В итоге он передал фирме более 50 миллионов черновых профилей. Эту цифру подтверждает корпоративная переписка и один бывший коллега Уайли. Примерно в 30 миллионах профилей (эту цифру ранее сообщало издание "Интерсепт") содержалось достаточно информации (в том числе, о месте жительства), чтобы сопоставлять пользователей с другими записями, и на этой основе выстраивать психографические профили. Лишь 270 000 пользователей из числа участников исследования согласились на сбор данных о них", — напомнили Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

nytimes.com Имейл Александра Когана к Кристоферу Уайли

По словам Уайли, данные из Facebook стали тем спасением, которое позволило его команде представить обещанные Мерсерам модели. "Мы хотели получить максимум, — признался он. — И мы не задавали вопросов о том, откуда эти данные появились, и кто сказал, что мы можем ими пользоваться".

Никс рассказывает другую историю. Выступая в прошлом месяце в парламентском комитете, он назвал работу Когана "бесполезной".

Международные усилия

"Когда Коган начал свою работу, Мерсер согласился вложить 15 миллионов долларов в совместное предприятие, в котором участвовало подразделение по выборам из "Эс-Си-Эл Групп". Партнеры изобрели запутанную корпоративную структуру, сформировали новую американскую компанию, которой почти полностью владел Мерсер, и получили лицензию на психографическую платформу, разработанную командой Уайли, о чем свидетельствуют документы компании. Бэннон, ставший членом правления и инвестором, придумал название Cambridge Analytica", — говорится в статье.

"По сути дела, это была компания-пустышка. Согласно документам и информации бывших сотрудников, все контракты, которые получала Cambridge Analytica, зарегистрированная в штате Делавэр, обслуживала лондонская "Эс-Си-Эл", а контролировал их британский гражданин Никс, работавший на двух должностях в Cambridge Analytica и "Эс-Си-Эл". В большинстве своем сотрудники и подрядчики "Эс-Си-Эл" были канадцы, как Уайли, или европейцы", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

Но в июле 2014 года консультант компании американский адвокат Лоуренс Леви предупредил их, что такая схема может противоречить законам, которые запрещают участие иностранцев в работе, связанной с американскими выборами, продолжают авторы публикации.

"В своей служебной записке на имя Бэннона, Мерсера и Никса этот адвокат, работавший в фирме "Брейсуэлл и Джулиани", написал, что Никсу придется отказаться от "существенного участия в управлении", что касается клиентов, причастных к американским выборам. Эта аналитическая фирма должна была найти американских граждан или владельцев зеленых карт, написал Леви, чтобы те "вели работу и принимали решения, касающиеся предвыборной рекламы и расходов", — говорится далее в статье.

"Летом и осенью 2014 года Cambridge Analytica с головой окунулась в американские промежуточные выборы, мобилизовав подрядчиков и сотрудников "Эс-Си-Эл" со всей страны. Среди привлеченных к этой работе было мало американцев. А работы было немало: это и опросы общественного мнения, и группы для таких опросов, и разработка рекламы для специального комитета политических действий Джона Болтона, и консервативные организации в Колорадо, и кампания сенатора-республиканца из Северной Каролины Тома Тиллиса", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

В своем заявлении для "Нью-Йорк Таймс" Cambridge Analytica отметила, что "все люди на важнейших должностях были гражданами США или обладателями зеленых карт". Компания заявила, что Никс "не играл никакой стратегической или оперативной роли" в американской предвыборной кампании.

Нарушали ли американские отделения фирмы законы о выборах — это зависело от роли иностранных сотрудников в каждой из кампаний, а также от того, считалась ли их работа стратегическими консультациями в рамках правил Федеральной избирательной комиссии, говорится в статье.

"Cambridge Analytica действовала аналогичными методами и в ходе избирательного цикла 2016 года, когда работала на штаб Круза, а затем и на Трампа. В том году компания взяла на работу в ходе гонки немало американцев, но большая часть ее специалистов по обработке и анализу данных были гражданами Британии и других европейских стран, о чем рассказали два бывших сотрудника фирмы", — разузнали Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Выполняя указания Брэда Парскейла, который в 2016 году был у Трампа директором по цифровым технологиям, а сейчас является менеджером штаба на 2020 год, когда Трамп попытается переизбраться, Cambridge Analytica проводила самые разные работы. Среди них было формирование целевых аудиторий для цифровой рекламы, призывы к сбору средств, моделирование явки избирателей, покупка телевизионной рекламы на пять миллионов долларов и разработка маршрутов поездок Трампа с целью получения максимальной поддержки", — продолжают авторы статьи.

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"Руководители Cambridge Analytica дают противоречивую информацию о том, как в ходе кампании использовались психографические данные. Никс говорит, что профили фирмы помогли разработать стратегию Трампа, с чем не согласны члены предвыборного штаба. А еще Никс утверждает, что у его фирмы было недостаточно времени, чтобы составить комплексную модель трамповских избирателей", — отмечается в публикации.

Давая в декабре интервью Би-Би-Си, Никс сказал, что при работе на Трампа они использовали психографику, разработанную для кампании Круза.

После утечки

"К началу 2015 года Уайли и более половины членов его первоначальной команды ушли из компании. В основном это были люди с либеральными взглядами, разочаровавшиеся в работе на правых кандидатов-консерваторов, которым отдавало предпочтение семейство Мерсеров", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Cambridge Analytica в своем заявлении отметила, что Уайли, уйдя из фирмы, создал конкурирующую с ней компанию, и что позднее она была вынуждена предпринять против него действия правового характера в целях защиты своей интеллектуальной собственности. По поводу Уайли и других бывших "подрядчиков" Cambridge Analytica заявила, что они "явно предпринимали злонамеренные попытки навредить компании", — говорится в статье.

"Ближе к концу 2015 года "Гардиан" сообщила о том, что Cambridge Analytica использует персональные данные из Facebook в предвыборной кампании Круза, из-за чего социальная сеть была вынуждены принимать срочные меры. В своем заявлении она пообещала, что "тщательно расследует эту ситуацию" и потребует, чтобы все те компании, которые злоупотребляют ее данными, уничтожили их", — напомнили авторы публикации.

"Facebook негласно подтвердила факт утечки и попыталась обеспечить сохранность информации. Эти усилия она продолжала вплоть до августа 2016 года. В том месяце адвокаты из этой социальной сети обратились к подрядчикам Cambridge Analytica с письмом", — пишут Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр. "Эти данные были получены и использовались без разрешения, — говорится в письме, прочитанном журналистами „Нью-Йорк Таймс". — Использование их в будущем является противозаконным, и они должны быть немедленно удалены".

Груол в своем заявлении отметил, что Коган, "Эс-Си-Эл Групп" и Cambridge Analytica заверили его в "полном уничтожении соответствующих данных". Однако копии этих данных были по-прежнему недосягаемы для Facebook. Журналисты "Нью-Йорк Таймс" видели черновые данные из профилей, полученных Cambridge Analytica.

Хотя Никс заявил законодателям, что у его компании нет данных Facebook, один бывший сотрудник фирмы сообщил, что недавно он видел сотни гигабайт таких данных на сервере Cambridge Analytica, и что эти файлы не были зашифрованы, отмечаются в публикации.

"Сегодня, когда Cambridge Analytica пытается развивать свой бизнес в США и других странах, Никс упоминает весьма сомнительные методы работы. В январе этого года телеканал Channel 4 News показал сделанные тайно видеозаписи, на которых Александр Никс хвастается тем, что он использовал подставные компании и бывших шпионов в интересах своих клиентов по всему миру, и даже предлагает заманивать политиков в компрометирующие их ситуации", — напомнили Розенберг, Конфессоре и Кадвалладр.

"Все эти проверки и внимание СМИ по всей видимости вредят бизнесу Cambridge Analytica в политической сфере. Ни один американский штаб, ни один специальный комитет политических действий пока не сообщил о том, что платит ей деньги за работу на промежуточных выборах 2018 года. Кроме того, пока до конца не ясно, пригласят ли Cambridge Analytica к работе во время кампании по переизбранию Трампа", — говорится в статье.

"Между тем Никс пытается применить психографику на коммерческом рынке рекламы. Теперь он позиционирует себя как гуру цифровой рекламы. Никс даже придумал себе прозвище "Матмэн" — "математический человек". По словам бывшего сотрудника фирмы, в прошлом году в США Cambridge Analytica пыталась получить контракты от таких фирм как "Мерседес-Бенц", "Метлайф" и производитель пива "Эй-Би ИнБев", но не выиграла ни одного", — напомнили авторы публикации.

Свой материал для статьи предоставили Гэбриел Данс (Gabriel J.X. Dance) и Дэнни Хаким (Danny Hakim).