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    Playboy ушел из Facebook из-за скандала с утечкой

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    По словам главного креативного директора журнала Купера Хефнера, требования к контенту и корпоративная политика Facebook продолжают противоречить ценностям журнала Playboy.
    Обложка журнала Playboy
    bigpicture

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Журнал Playboy удалил свою страницу в Facebook на фоне скандала с утечкой личных данных пользователей соцсети, сообщил в Twitter главный креативный директор журнала Купер Хефнер.

    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Утечка данных из Facebook и влияние соцсети на выборы

    "Мы уходим из Facebook", — написал Хефнер.

    "Требования к контенту и корпоративная политика Facebook продолжают противоречить нашим ценностям… Узнав о недавнем вмешательстве в свободные американские выборы, мы еще больше обеспокоились тем, как Facebook обращается с данными пользователей, более 25 миллионов из которых являются поклонниками Playboy", — говорится в заявлении Хефнера в Twitter.

    "Для нас стало очевидно, что мы должны покинуть платформу", — добавил он.

    ​Страница журнала в Facebook на данный момент недоступна.

    На прошлой неделе известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удалил из соцсети аккаунты производителя автомобилей Tesla и производителя космической техники SpaceX.

    В середине марта издание New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.

    Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

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