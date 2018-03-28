Playboy ушел из Facebook из-за скандала с утечкой

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Журнал Playboy удалил свою страницу в Facebook на фоне скандала с утечкой личных данных пользователей соцсети, сообщил в Twitter главный креативный директор журнала Купер Хефнер.

"Мы уходим из Facebook", — написал Хефнер.

"Требования к контенту и корпоративная политика Facebook продолжают противоречить нашим ценностям… Узнав о недавнем вмешательстве в свободные американские выборы, мы еще больше обеспокоились тем, как Facebook обращается с данными пользователей, более 25 миллионов из которых являются поклонниками Playboy", — говорится в заявлении Хефнера в Twitter.

"Для нас стало очевидно, что мы должны покинуть платформу", — добавил он.

— Cooper Hefner (@cooperhefner) 28 марта 2018 г.

​Страница журнала в Facebook на данный момент недоступна.

На прошлой неделе известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удалил из соцсети аккаунты производителя автомобилей Tesla и производителя космической техники SpaceX.

В середине марта издание New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.

Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.