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    Цукерберг заявил о масштабной "чистке" в Facebook от "российских страниц"

    (обновлено: )13803
    Глава Facebook пояснил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA - "Агентством по изучению интернета".
    Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA).

    "Сегодня мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (IRA)" — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files
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    Он пояснил, что страницы были заблокированы "не из-за их контента", а потому что "они контролировались IRA".

    Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

    Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

    Цукерберг пояснил, что заблокированные аккаунты и страницы "были направлены на людей, живущих в России", а также на "русскоговорящих в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина".

    По его словам, на одну из страниц агентства в Facebook были подписаны около одного миллиона человек, еще около 500 тысяч подписчиков собрала страница агентства в Instagram.

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    Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA".

    "Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook где-либо в мире", — заключил основатель соцсети.

    Ранее сообщалось, что журнал Playboy ушел из Facebook из-за скандала с утечкой. 

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