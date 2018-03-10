При ошибке ОС на мониторах будет отображаться QR-код, который отправит владельца компьютера в справочный раздел на сайте Microsoft. В ранних версиях ОС большую часть "синего экрана смерти" занимали технические данные.
В КПРФ напомнили, что по российскому законодательству сбор и обработка персональных данных граждан России может осуществляться только организациями, которые входят в реестр операторов персональных данных.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.