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    Windows 10

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Логотип Microsoft
    Уязвимость в ОС Windows была обнаружена после атаки хакеров РФ - Microsoft
    23:32 01.11.2016
    125
    По информации компании Microsoft, разработчики намерены выпустить 8 ноября патч, который сможет защитить пользователей Windows от критической уязвимости в операционной системе.
    Microsoft начала продажи новой ОС Windows 10
    Пользователи Windows 10 увидят новую версию "синего экрана смерти"
    16:54 12.04.2016
    281
    При ошибке ОС на мониторах будет отображаться QR-код, который отправит владельца компьютера в справочный раздел на сайте Microsoft. В ранних версиях ОС большую часть "синего экрана смерти" занимали технические данные.
    Госдума РФ
    КПРФ попросит проверить Windows 10 на соответствие законодательству РФ
    03:56 11.08.2015
    119
    В КПРФ напомнили, что по российскому законодательству сбор и обработка персональных данных граждан России может осуществляться только организациями, которые входят в реестр операторов персональных данных.
    OS Windows 10
    Microsoft начала продажи Windows 10
    12:08 29.07.2015
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    В новой операционной системе появилась система распознавания, включая сканирование сетчатки глаза. Браузер Internet Explorer заменен на Microsoft Edge.
    Microsoft. Архивное фото
    Президент AMD заявила, что Windows 10 выйдет в конце июля - СМИ
    21:27 20.04.2015
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    Как сообщает издание The Verge, Лиза Су, отвечая на вопрос о планах AMD касательно реализации продукции компании, заявила, что запуск Windows 10 состоится в конце июля.
    Microsoft. Архивное фото
    Microsoft готовит новую версию виртуального помощника - СМИ
    17:47 13.03.2015
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    По информации СМИ, новая версия персонального виртуального помощника от Microsoft станет конкурентом Siri от Apple.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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