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    Siri

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Microsoft. Архивное фото
    Microsoft готовит новую версию виртуального помощника - СМИ
    17:47 13.03.2015
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    По информации СМИ, новая версия персонального виртуального помощника от Microsoft станет конкурентом Siri от Apple.
    Старт продаж cмартфонов iPhone 5s и iPhone 5c в США
    СМИ: Apple может открыть доступ к функциям Siri сторонним компаниям
    12:25 06.03.2014
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    Компания Apple планирует открыть сторонним компаниям возможность добавлять функции сервису Siri, виртуальному помощнику операционной системы iOS, поддержку сторонних приложений, сообщает интернет-издание TechCrunch.
    Apple iPhone 5
    СМИ: патент Apple позволит Siri узнавать людей и места на фотографиях
    10:24 27.12.2013
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    Голосовой помощник Siri компании Apple получит возможность поиска по фотографиям, а также научится узнавать людей и места.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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