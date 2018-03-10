В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, который определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании ее кибербезопасности.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, "одним из элементов которой является киберагрессия".
Согласно указу президента, в течение 2017 года правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов.
По информации главы наблюдательного совета Octava Capital Александра Кардакова, последние два часа в адрес компании поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др.
По словам спецпредставителя президента РФ, посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Крутских, ряд западных стран использует "сказки" о якобы существующей киберугрозе из России для того, чтобы затягивать принятие общих правил поведения.
Вирусом Petya в Украине заразился каждый десятый компьютер, утверждают специалисты и не исключают очередной кибератаки. Как отреагировали на это сообщение сами украинцы и что пишут они о рецидиве компьютерной напасти в соцсетях?
По словам вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, проведены тендеры и в Румынии закуплено оборудование для киберзащиты за 1 миллион евро. Ожидается, что в течение месяца это оборудование будет доставлено в Украину.
По сообщению пресс-службы СБУ, в рамках открытого уголовного производства расследуются факты возможной передачи российским спецслужбам информации государственных учреждений и личных данных украинцев гражданами Украины Михаилом Яхимовичем и Владимиром Вязмитиным.
По словам заместителя координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе Мишель Маркофф, ранее год назад проводилась двусторонняя встреча по кибербезопасности с очень высокопоставленными людьми, и в настоящее время США надеются, что будет проведена еще одна.
По словам заместителя помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек, должен быть дан жесткий ответ и отправлен абсолютно четкий сигнал. США должны ясно показать, что не будут терпеть подобные вторжения в будущем.
Согласно информации, основными задачами киберполиции будет борьба с преступлениями в сфере использования платежных систем, электронной коммерции, интеллектуальной собственности и информационной безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, который определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании ее кибербезопасности.