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    кибербезопасность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Глобальная кибератака
    Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы
    17:15 02.03.2018
    17182Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, который определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании ее кибербезопасности.
    Управляющий директор банка Кредит-Оптима Игорь Львов. Архивное фото
    Как отразится кибербезопасность банков на потребителях. Мнение эксперта
    10:28 12.10.2017
    178Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Вопрос с кибербезопасностью нужно решать комплексно, а не только в банковской системе, поскольку вирус является формой экономического шантажа всех структур, заявил эксперт Игорь Львов.
    Белый дом
    В Белом доме обсуждают расширение санкций по кибербезопасности
    21:57 29.09.2017
    109США - Россия: санкции преткновения
    По словам координатора Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса, у США есть возможность использовать первичные и вторичные санкции, и намерены их использовать вновь.
    Александр Турчинов на заседании СНБО. Архивное фото
    Турчинов оценил ущерб, нанесенный Украине российской "киберагрессией"
    19:14 29.09.2017
    467Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, "одним из элементов которой является киберагрессия".
    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    Телеканал "Звезда" сообщил о взломе аккаунтов хакерами с территории Украины
    17:30 29.09.2017
    166Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По информации сайте телеканала "Звезда", на редакционную почту пришло уведомление о том, что была совершена попытка входа в аккаунты с территории Украины.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Порошенко усилил кибербезопасность системно важных банков Украины
    11:46 31.08.2017
    133Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Согласно указу президента, в течение 2017 года правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Специалисты предупредили о новой волне интернет-вируса
    17:26 22.08.2017
    882Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По информации главы наблюдательного совета Octava Capital Александра Кардакова, последние два часа в адрес компании поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ: ряд стран саботирует принятие правил поведения в киберпространстве
    00:31 11.07.2017
    91Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По словам спецпредставителя президента РФ, посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Крутских, ряд западных стран использует "сказки" о якобы существующей киберугрозе из России для того, чтобы затягивать принятие общих правил поведения.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп прокомментировал вопрос о группе по кибербезопасности
    04:38 10.07.2017
    162Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам президента США Дональда Трампа, тот факт, что президент Путин и он обсуждали формирование группы по кибербезопасности, не означает, что это может случиться.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Соцсети: кому кибератака, а кому и неплохой навар
    18:22 07.07.2017
    560Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Вирусом Petya в Украине заразился каждый десятый компьютер, утверждают специалисты и не исключают очередной кибератаки. Как отреагировали на это сообщение сами украинцы и что пишут они о рецидиве компьютерной напасти в соцсетях?
    Компьютерный вирус. Кибератака
    СБУ обвинила спецслужбы России в распространении вредоносного ПО
    14:18 30.06.2017
    417Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По утверждению СБУ, прекращена работа разветвленной международной сетевой инфраструктуры, "построенной спецслужбами России", с помощью которой скрыто осуществлялись целевые кибернетические атаки.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Украина в течение месяца получит от Румынии оборудование для киберзащиты
    13:01 29.06.2017
    158Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По словам вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, проведены тендеры и в Румынии закуплено оборудование для киберзащиты за 1 миллион евро. Ожидается, что в течение месяца это оборудование будет доставлено в Украину.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Хакеры атаковали электронную почту парламента Грузии - СМИ
    12:30 29.06.2017
    56Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По информации грузинского телеканала, электронная почта парламента Грузии подверглась кибератаке неустановленных хакеров. В последнее время вирус-вымагатель поразил компьютерные системы десятки стран.
    Здание Службы безопасности Украины
    СБУ объявила в розыск разработчика программы "Стахановец"
    15:13 12.06.2017
    548Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По сообщению пресс-службы СБУ, в рамках открытого уголовного производства расследуются факты возможной передачи российским спецслужбам информации государственных учреждений и личных данных украинцев гражданами Украины Михаилом Яхимовичем и Владимиром Вязмитиным.
    Карта Китая на экране компьютера
    Вирус WannaCry создали выходцы с юга Китая или Сингапура - СМИ
    05:49 29.05.2017
    303
    Лингвокриминалистический анализ показал, что программа была написана носителем китайского языка, причем его южного диалекта, утверждают эксперты американской компании Flashpoint.
    Ноутбук
    Ноутбук с данными по нацбезопасности США украли из машины агента - СМИ
    20:37 17.03.2017
    188Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Власти США ведут поиски украденного устройства. Полиция надеется в оперативном порядке определить личность подозреваемого в краже при помощи записей видеонаблюдения.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    США намерены провести встречу с представителями РФ по кибербезопасности
    22:56 06.02.2017
    77США - Россия: санкции преткновения
    По словам заместителя координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе Мишель Маркофф, ранее год назад проводилась двусторонняя встреча по кибербезопасности с очень высокопоставленными людьми, и в настоящее время США надеются, что будет проведена еще одна.
    Логотип Microsoft
    Уязвимость в ОС Windows была обнаружена после атаки хакеров РФ - Microsoft
    23:32 01.11.2016
    125
    По информации компании Microsoft, разработчики намерены выпустить 8 ноября патч, который сможет защитить пользователей Windows от критической уязвимости в операционной системе.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    В США намерены "дать жесткий ответ" на хакерские атаки из РФ
    23:27 13.10.2016
    166
    По словам заместителя помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек, должен быть дан жесткий ответ и отправлен абсолютно четкий сигнал. США должны ясно показать, что не будут терпеть подобные вторжения в будущем.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков анонсировал создание в Украине киберполиции
    19:57 11.10.2015
    792
    Согласно информации, основными задачами киберполиции будет борьба с преступлениями в сфере использования платежных систем, электронной коммерции, интеллектуальной собственности и информационной безопасности.
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    Глобальная кибератака
    Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы
    17:15 02.03.2018
    17182
    В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, который определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании ее кибербезопасности.
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