Появились кадры падения Бейонсе с сестрой на сцене

Девушки не растерялись, и, как видно на видео, просто рассмеялись. После этого они продолжили выступление.
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Фестиваль музыки и искусств в долине Coachella Valley Music and Arts Festival, также известный как Коачелла-фест или просто Коачелла — трехдневный музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния.
Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS— queen miskeen (@agerenesh) 22 апреля 2018 г.