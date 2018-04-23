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    Появились кадры падения Бейонсе с сестрой на сцене

    (обновлено: )280
    Американская певица и танцовщица Бейонсе выступала на фестивале Coachella в Калифорнии вместе с младшей сестрой Соланж. В какой-то момент они решили обняться, но не устояли на ногах и рухнули на пол.
    Yonce & Mimi/Youtube

    Девушки не растерялись, и, как видно на видео, просто рассмеялись. После этого они продолжили выступление.

    Смотрите также: Фрики и звезды. Посетители "Коачелла-2018" — музыкального фестиваля в США

    Фестиваль музыки и искусств в долине Coachella Valley Music and Arts Festival, также известный как Коачелла-фест или просто Коачелла — трехдневный музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния.

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