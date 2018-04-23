Появились кадры падения Бейонсе с сестрой на сцене

Девушки не растерялись, и, как видно на видео, просто рассмеялись. После этого они продолжили выступление.

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Фестиваль музыки и искусств в долине Coachella Valley Music and Arts Festival, также известный как Коачелла-фест или просто Коачелла — трехдневный музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния.