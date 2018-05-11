Они же дети! Кто ответит за массовые отравления школьников в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что творится в школах?

Последние дни в украинских школах происходит что-то из ряда вон выходящее. На школьных линейках – массовые обмороки.

Вслед за ЧП в Черкассах и Новомосковске, где массово стало плохо детям, аналогичные случаи произошли в Никополе и Кривом Роге. Вдобавок ко всему, в ровенской школе обнаружили превышение концентрации опасного фенола аж в 11 раз!

Врачи в растерянности, так как число отравившихся продолжает расти. А эксперты говорят, что ЧП стали следствием ликвидации СЭС.

Черкассы

Число отравившихся детей в Черкассах продолжает расти. В течение минувших суток еще два ребенка были госпитализированы с симптомами отравления.

Ранее сообщалось, что 11 учеников 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы попали в реанимацию, потеряв сознание на линейке. Всего отравились более 50 человек. Предварительный диагноз у всех пострадавших — отравление неизвестным веществом.

Между тем, эксперты до сих пор так и не определили, что это за вещество.

"На моем опыте такого отравления не было", — признает один из медиков, которые работают с пострадавшими.

Дети, которых перевели из реанимации в обычные палаты, рассказали, что, несмотря на плохое самочувствие учеников, торжественную линейку никто из учителей не остановил.

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Местные жители подозревают, что выброс яда мог произойти на местных предприятиях, но специалисты ГСЧС это опровергают.

В то же время и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что рядом со школой находится три вероятных источника токсических веществ — городская канализация, военная часть и гаражный кооператив.

И.о. министра добавила, что у школы взяты пробы грунта, воды и воздуха и пока что никаких токсичных веществ в данных пробах обнаружено не было.

А вот нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец не исключает и версию сознательной диверсии.

vikka.ua Мальчик в одной из больниц Черкасс

"И я, и мои коллеги, с которыми мы ищем соответствующее решение, сходятся в выводах о том, что дети попали под внешнее воздействие химического яда через дыхательные пути, и их отравление не является инфекционным. Учитывая количество детей, попавших в реанимацию, яд был сильнодействующим, и все пациенты имеют реактивный токсикоз (а не вегетососудистый пароксизм, который не является настоящим диагнозом и не бывает массовым)", — написала Богомолец на своей странице в Facebook.

Новый скандал в Ровно

Не успел утихнуть скандал в Черкассах, как новое ЧП произошло в Ровно. В учебно-воспитательном комплексе "Коллегиум" у школьников в массовом порядке начались головные боли, ухудшилось общее самочувствие. Когда администрация провела собственное расследование, было выяснено, что содержание фенола в воздухе в учебном заведении превышает норму в 11 раз!

"Содержание фенола превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) от 5,3 до 11 раз, формальдегида — от 1,3 до 2,4 раз", — говорится в сюжете телеканала "UA:Рівне".

Директор школы заявляет, что причина — краска на стенах в гимнастическом зале. Вредные вещества из нее попадают в воздух, в результате этого у учеников болит голова.

Проведение экспертизы инициировали родители, чьи дети постоянно жалуются на головную боль после занятий в спортзале.

При этом странный запах в спортзале учителя отмечают еще с 2016 года, сразу же после того, как в помещении был проведен ремонт. И все это время в помещении занимались дети!

Как известно, фенол — сильный антисептик, используется как дезинфицирующее вещество в медицине. Фенол проявляет свойства протоплазматичного яда и является опасным для любых тканей в организме. При его контакте с кожей не чувствуется боли, но она появляется со временем, сопровождаясь появлением ожогов.

Другие случаи

В 2015 году в Киеве разгорелся аналогичный скандал, когда в гимназии "Киевская Русь" было выявлено превышение допустимых уровней формальдегида во всех кабинетах — от 1,3 до 24 раз, фенола — от 1,3 до 5 раз, аммиака в спортивном малом зале — от 1,6 до 6, 7 раз. Детей тогда отправили на вынужденные каникулы.

Ранее сообщалось, что на школьной линейке в общеобразовательной школе №6 в Новомосковске Днепропетровской области 22 ученикам стало плохо. У 18 из них диагностировали вегетососудистый пароксизм. Одного ученика отвезли в медицинское учреждение с невротической реакцией (состояние после потери сознания).

В то же время, как писало местное издание "Горожанин", городские власти пытались утаить данный инцидент.

Однако в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации заверили, что ухудшение самочувствия школьников на линейке не связано ни с пищевым отравлением (дети не успели позавтракать в школьной столовой), ни с метеоусловиями. В ведомстве предполагают, что причиной стали эмоциональные переживания: дети переволновались из-за встречи с ветеранами.

Стало плохо детям на на линейках и парадах также в Никополе и Кривом Роге.

В Кривом Роге на проспекте Мира проходил парад, посвященный Дню памяти и примирения. На торжество по традиции вывели студентов колледжа и учащихся лицея с усиленной военной подготовкой. Во время марша четверо молодых людей потеряли сознание. По предварительной информации, стало плохо трем студентам "Крауса" и одному учащемуся военного лицея, пишет "Горожанин".

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Кроме того, ученику никопольской СШ№5 стало плохо во время митинга около памятника воинам-освободителям. Мальчик потерял сознание. Его осмотрели врачи, но установить причину обморока пока не удалось.

Кто в ответе?

Эксперты считают, что ЧП стали следствием ликвидации санэпидемслужбы, которую раньше боялись как огня. А теперь стало вообще непонятно, кто в ответе за соблюдение санитарных норм.

Как известно, после ликвидации в мае 2017 года СЭС контроль за санитарным благополучием взяла на себя Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Однако контролирующие полномочия у Госпродпотребслужбы ограничены. И это, в первую очередь, касается проведения санитарных проверок.

Сейчас проверки в основном плановые. Списки расписаны на год, находятся в публичной доступности и в основном включают в себя крупные предприятия, представляющие потенциальную угрозу для здоровья граждан. Внеплановые выходы инспекции, конечно, тоже возможны, но исключительно по решению суда или массовым жалобам граждан.

Экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас пояснил РИА Новости Украина, что сегодня, к великому сожалению, в Украине отсутствует система оценки рисков и гарантирования безопасности учебного процесса в школах.

"Раньше, когда работала санитарно-эпидемиологическая служба, после каждого ремонта, после каждых каникул, проводились лабораторные исследования на наличие вредных веществ. И детей не допускали к учебному процессу пока не были получены результаты этих исследований. Сегодня, к великому сожалению, в Украине отсутствует система оценки рисков и гарантирования безопасности учебного процесса в школах. И связано это с бессмысленностью и неадекватностью проведенных реформ, которые делаются правительстовм абсолютно популистки", — подчеркнул Протас.

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По его мнению, ситуация будет только усугубляться в связи с соответствующими реформами и дерегуляцией, которую внедряет правительство.

"Поскольку у нас действуют по принципу: когда болит голова, ее легче отрубить, чем лечить. И вместо того, чтобы рационально подходить к процессу реформирования, у нас привыкли махать саблей и ликвидировать", — прогнозирует Протас.

По материалам из открытых источников интернет