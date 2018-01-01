наверх
01.01.201819:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Почему туристы объезжают Эстонию стороной

    (обновлено: )82720
    Эстонии придется побороться за иностранных туристов, повышая уровень обслуживания и снижая цены. В страну приезжает больше путешественников из стран Азии и России, но общий рост посетивших туристов далек от рекордных показателей.
    Туристы. Архивное фото
    Sputnik / Вадим Анцупов

    РИА Новости Украина

    Эстонии придется побороться за иностранных туристов, повышая уровень обслуживания и снижая цены. Темпы роста количества гостей страны заметно отстают от рекордных результатов, демонстрируемых другими регионами мира, где погоды получше, а цены пониже, пишет Sputnik Эстония. 

    Изменение климата, этнические и религиозные конфликты, терроризм, болезни и экономические трудности — ничто не способно заставить людей позабыть о своем любопытстве, о тяге к перемене мест и путешествиям. Эксперты ООН отмечают стремительный рост туризма и рекомендуют готовиться к дальнейшему увеличению количества иностранных путешественников.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Новогоднее обращение. О чем Порошенко мечтает под бой курантов

    Читайте также: Эстония сегодня: без расизма, но с русофобией и неонацизмом

    Не самый спокойный за последние десятилетия уходящий 2017 год стал рекордным по количеству туристов, побывавших за пределами своих стран. Около 1,2 миллиарда человек, по данным ООН, съездили себя показать и на людей посмотреть, не пожалев денег на путешествие и сувениры. В ближайшие 10 лет, как считают эксперты, количество таких путешественников может вырасти до 1,8 миллиарда.

    Стремительный рост количества туристов открывает новые возможности и сулит процветание всем тем сферам бизнеса, которые занимаются обслуживанием туристов, говорит глава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талеб Рафаи, цитируемый пресс-службой организации.

    Эстония проигрывает в борьбе за иностранных туристов

    "Туризм объединяет мир невероятно впечатляющим способом: он делает мир меньше, делает его более связанным, более информированным и потому… более заботливым", — сказал глава UNWTO. 

    Баттл Порошенко - Саакашвили. Скриншот
    Заповедник/Скриншот
    И смех, и слезы, и кошмар. ТОП самых популярных видео 2017 года

    В то же время стремительный рост туризма несет с собой и серьезные риски нарастания проблем, включая загрязнение окружающей среды, бытовые отходы, эксплуатацию рабочей силы, проституцию, нарушения прав детей, разграбление природных ресурсов.

    Всемирная туристская организация отмечает, что лидерами рекордного по количеству международных туристов 2017 года стали граждане Китая, Южной Кореи, США и Канады. А самый быстрый рост после периода экономического спада демонстрируют бразильцы и россияне. Путешественников из стран Азии и России, как отмечает Департамент статистики Эстонии, действительно стало существенно больше. Но рост общего количества посетивших Эстонию туристов в уходящем году был далек от рекордных показателей, названных экспертами ООН.

    В октябре 2017 года, например, иностранных гостей в стране побывало лишь на 1% больше, чем их было годом ранее. А российская статистика показывает, что в уходящем году примерно на 27% больше, чем в 2016 году, граждан страны отправилось отдыхать и путешествовать за рубеж. Но, судя по всему, поправившие после кризиса свое финансовое положение россияне предпочли Эстонии другие страны и регионы.

    Читайте также: Экономические итоги Украины: позади — провалы, впереди — серьезные вызовы

    Портал Sputnik Эстония ранее сообщал о росте числа российских туристов, которых действительно становится больше, но все же не настолько, чтобы местные гостиницы и СПА начали беспокоиться из-за перспектив нехватки спальных мест. Об этом свидетельствуют данные туристических и транспортных компаний.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие