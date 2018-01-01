Почему туристы объезжают Эстонию стороной

РИА Новости Украина

Эстонии придется побороться за иностранных туристов, повышая уровень обслуживания и снижая цены. Темпы роста количества гостей страны заметно отстают от рекордных результатов, демонстрируемых другими регионами мира, где погоды получше, а цены пониже, пишет Sputnik Эстония.

Изменение климата, этнические и религиозные конфликты, терроризм, болезни и экономические трудности — ничто не способно заставить людей позабыть о своем любопытстве, о тяге к перемене мест и путешествиям. Эксперты ООН отмечают стремительный рост туризма и рекомендуют готовиться к дальнейшему увеличению количества иностранных путешественников.

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Не самый спокойный за последние десятилетия уходящий 2017 год стал рекордным по количеству туристов, побывавших за пределами своих стран. Около 1,2 миллиарда человек, по данным ООН, съездили себя показать и на людей посмотреть, не пожалев денег на путешествие и сувениры. В ближайшие 10 лет, как считают эксперты, количество таких путешественников может вырасти до 1,8 миллиарда.

Стремительный рост количества туристов открывает новые возможности и сулит процветание всем тем сферам бизнеса, которые занимаются обслуживанием туристов, говорит глава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талеб Рафаи, цитируемый пресс-службой организации.

Эстония проигрывает в борьбе за иностранных туристов

"Туризм объединяет мир невероятно впечатляющим способом: он делает мир меньше, делает его более связанным, более информированным и потому… более заботливым", — сказал глава UNWTO.

В то же время стремительный рост туризма несет с собой и серьезные риски нарастания проблем, включая загрязнение окружающей среды, бытовые отходы, эксплуатацию рабочей силы, проституцию, нарушения прав детей, разграбление природных ресурсов.

Всемирная туристская организация отмечает, что лидерами рекордного по количеству международных туристов 2017 года стали граждане Китая, Южной Кореи, США и Канады. А самый быстрый рост после периода экономического спада демонстрируют бразильцы и россияне. Путешественников из стран Азии и России, как отмечает Департамент статистики Эстонии, действительно стало существенно больше. Но рост общего количества посетивших Эстонию туристов в уходящем году был далек от рекордных показателей, названных экспертами ООН.

В октябре 2017 года, например, иностранных гостей в стране побывало лишь на 1% больше, чем их было годом ранее. А российская статистика показывает, что в уходящем году примерно на 27% больше, чем в 2016 году, граждан страны отправилось отдыхать и путешествовать за рубеж. Но, судя по всему, поправившие после кризиса свое финансовое положение россияне предпочли Эстонии другие страны и регионы.

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Портал Sputnik Эстония ранее сообщал о росте числа российских туристов, которых действительно становится больше, но все же не настолько, чтобы местные гостиницы и СПА начали беспокоиться из-за перспектив нехватки спальных мест. Об этом свидетельствуют данные туристических и транспортных компаний.