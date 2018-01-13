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    Киев

    В центре Киева при аварии две машины отбросило на тротуар

    (обновлено: )36420
    Водители автомобилей нарушили правила пересечения перекрестков и допустили ДТП, при котором обе машины были отброшены на пешеходную часть.
    При аварии два авто отбросило на тротуар в центре Киева
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло ДТП, при котором пострадали водители двух столкнувшихся автомобилей.

    Авария случилась на пересечении ул. Антоновича и Ковпака. При сильном ударе обе машины отбросило на тротуар.

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    Сообщество dtp.kiev.ua передает, что по предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение правил проезда и пересечения перекрестков.

    На месте бригада скорой помощи оказывает помощь пострадавшим, патрульная полиция оформляет протокол ДТП.

    Напомним, что в Киеве и Киевской области вечером 12 января и ночью 13 января произошел ряд масштабных аварий из-за гололеда на дорогах.

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