В центре Киева при аварии две машины отбросило на тротуар

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева произошло ДТП, при котором пострадали водители двух столкнувшихся автомобилей.

Авария случилась на пересечении ул. Антоновича и Ковпака. При сильном ударе обе машины отбросило на тротуар.

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Сообщество dtp.kiev.ua передает, что по предварительной информации, причиной столкновения стало несоблюдение правил проезда и пересечения перекрестков.

На месте бригада скорой помощи оказывает помощь пострадавшим, патрульная полиция оформляет протокол ДТП.

Напомним, что в Киеве и Киевской области вечером 12 января и ночью 13 января произошел ряд масштабных аварий из-за гололеда на дорогах.