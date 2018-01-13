Гололед стал причиной множества аварий в Киеве и области, фура перекрыла трассу

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Киеве и Киевской области вечером 12 января и ночью 13 января произошел ряд масштабных аварий из-за гололеда на дорогах.

Одно из серьезных ДТП с пострадавшими случилось под Киевом на Одесской трассе в районе Виты Почтовой. Водитель автомобиля Ford Mondeo двигался из Киева в направлении Одессы, не справился с управлением и на полном ходу врезался в бетонный отбойник.

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Кроме того, огромный затор образовался на Новообуховской трассе в сторону Киева из грузовика, который развернуло поперек дороги. "Трасса как стекло, гололёд ужасный, ехать невозможно", — так описал дорожные условия очевидец происшествия.

На Новоирпенской трассе спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вытащили из кювета Mercedes, которым управляла женщина-водитель. Она не пострадала и смогла самостоятельно уехать с места аварии, передает dtp.kiev.ua.

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Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь из Киева в Ирпень, из-за сильного гололёда вылетел с дороги. Специалистам ГСЧС извлекли водителя из автомобиля.

В Киеве на Голосеевском проспекте около входа в Парк им. Рыльского автомобиль ВАЗ из-за гололёда снесло с дороги в кювет.