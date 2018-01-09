Гололед в США: столкнулись 35 машин, 400 л бензина вылилось на дорогу

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В американском штате Джорджия из-за гололеда столкнулись более 35 машин, 15 человек пострадали, передает агентство Синьхуа.

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Агентство со ссылкой на офис шерифа округа Катуса сообщает, что 15 человек были доставлены в госпиталь без травм, которые могут угрожать жизни.

Телеканал ABC News отмечает, что в результате аварии на дороге было разлито около 378 литров бензина.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий.

Напомним, под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса с пассажирами.