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    Гололед в США: столкнулись 35 машин, 400 л бензина вылилось на дорогу

    (обновлено: )9220
    В результате аварии на дороге было разлито около 378 литров бензина. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий.
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    REUTERS Brian Snyder

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В американском штате Джорджия из-за гололеда столкнулись более 35 машин, 15 человек пострадали, передает агентство Синьхуа.

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    Агентство со ссылкой на офис шерифа округа Катуса сообщает, что 15 человек были доставлены в госпиталь без травм, которые могут угрожать жизни.

    Телеканал ABC News отмечает, что в результате аварии на дороге было разлито около 378 литров бензина.

    В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий.

    Напомним, под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса с пассажирами.

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