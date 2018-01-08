Масштабное ДТП в России: столкнулись 12 машин

По данным полиции, массовое ДТП произошло на 355-м километре автодороги М1 в Кардымовском районе.

"Столкнулись около 12 машин. Все они получили механические повреждения. Трое человек были доставлены в больницу, но они не госпитализированы", — сказала официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.

По ее словам, движение на трассе в настоящее время регулируют сотрудники ГИБДД.

Ряд местных СМИ сообщил, что авария произошла из-за скользкой дороги. "Версия с гололедом не окончательная. Возможно, ДТП произошло по другой причине, она пока устанавливается", — добавила Гуреева.

Напомним, в результате аварии в округе Фэрфакс в США, в которой пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, были госпитализированы шесть человек. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.