ДТП с тремя украинками в США: появились фото всех девушек

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Фотограф Наталья Кордан, которая попала в Лос-Анджелесе в жуткое ДТП вместе с Ингой Шевченко и моделью Елизаветой Кузьменко, находится в критическом состоянии.

Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордан в Лос-Анджелесе попали в ДТП. Сейчас девушка находится в коме.

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Как сообщил друг пострадавшей Михаил Жаков на своей странице в Facebook, состояние Натальи тяжелое, но врачи говорят, что девушка будет жить.

Наталья Кордан

"Всеми нами любимая Наташка попала в страшную аварию в Америке. С ней было еще две девочки. Наташка очень сильно пострадала, ее состояние сейчас критическое, но жить будет", – пишет Михаил.

Юлия Беденко опубликовала фото третьей украинки Инги Шевченко, пострадавшей в ужасном ДТП в США.

"Многие уже слышали о страшной аварии, в которую попали Инга Шевченко, Наталья Кордан и Елизавета Кузьменко в Америке. 1 января в их такси Uber въехал автомобиль на высокой скорости. Инга в стабильном состоянии, особых травм нет, но четвертый день не приходит в сознание", – добавила она.

Напомним, в Калифорнии произошла авария, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них — три украинки.