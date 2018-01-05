наверх
05.01.201815:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    ДТП с тремя украинками в США: появились фото всех девушек

    (обновлено: )74301
    Как сообщили знакомые пострадавших, девушки поступили с разными травмами, однако до сих пор не приходят в сознание. Прогнозы врачей благоприятные.
    Пострадавшая в ДТП в США Инга Шевченко
    Фото со страницы Ингы Шевченко в Facebook

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Фотограф Наталья Кордан, которая попала в Лос-Анджелесе в жуткое ДТП вместе с Ингой Шевченко и моделью Елизаветой Кузьменко, находится в критическом состоянии.

    Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордан в Лос-Анджелесе попали в ДТП. Сейчас девушка находится в коме.

    Смотрите также: Лучшие фото украинской модели, разбившейся в аварии в США

    Как сообщил друг пострадавшей Михаил Жаков на своей странице в Facebook, состояние Натальи тяжелое, но врачи говорят, что девушка будет жить.

    Наталья Кордан

    "Всеми нами любимая Наташка попала в страшную аварию в Америке. С ней было еще две девочки. Наташка очень сильно пострадала, ее состояние сейчас критическое, но жить будет", – пишет Михаил.

    Юлия Беденко опубликовала фото третьей украинки Инги Шевченко, пострадавшей в ужасном ДТП в США.

    "Многие уже слышали о страшной аварии, в которую попали Инга Шевченко, Наталья Кордан и Елизавета Кузьменко в Америке. 1 января в их такси Uber въехал автомобиль на высокой скорости. Инга в стабильном состоянии, особых травм нет, но четвертый день не приходит в сознание", – добавила она.

    Напомним, в Калифорнии произошла авария, в результате которого пострадали шесть человек. Среди них — три украинки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?