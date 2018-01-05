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    Аналитика и комментарии

    Два по 50. Ограничение скорости не сработает до первого ДТП

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    С 1 января украинские водители должны сбавить скорость в населенных пунктах до 50 км/ч. Парадокс в том, что новые правила дорожного движения есть, есть и те, кто их уже соблюдает, но, а тем, кто не сбавил скорость, полиция ничего не может предъявить.
    Автомобили в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Дорожное движение в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ограничение скорости на дорогах… Нам есть, у кого поучиться

    В этом году украинские автолюбители на шаг приблизились к Европе — им ограничили максимальную скорость в населенных пунктах. Как в большинстве стран Евросоюза придется ехать не больше 50 км/ч. По европейской статистике, наибольшая часть ДТП с пешеходами происходит в населенных пунктах. Пр скорости 50 км/ч возрастает шанс избежать наезда на человека и во многом снижает смертность и травматизм, если столкновение произошло. Но, хоть и с 1 января новые правила заработали, водители их не соблюдают. Оказывается, процесс тормозит полиция, сотрудники которой в данное время не имеют право останавливать водителя за превышение скорости и, тем более, штрафовать. И наступит это время еще не скоро, минимум, через пол года.

    Правило и исключение из правил

    Среди автолюбителей уже разгорелась дискуссия, а стоит ли соблюдать режим ограничения скорости, если все равно за это не накажут. 

    "Сегодня впервые проехался по новым правилам. Но не 50 км/ч, а 60-т, да, был грех, пока ехал, чувствовал себя пенсионером. Плелся, как на велике за такими же правильными. Если честно, сначала ничего, но потом надоело. Чуть не уснул. Но пока как-то стремно нарушать", — рассказывает киевлянин Сергей Полунин.

    Некоторые признаются, что не соблюдают скоростной режим.

    Автоэксперт Рауль Чилачава
    Рауль Чилачава, facebook
    Чилачава: какой смысл ограничивать скорость на дорогах при отсутствии контроля

    "Ехал сегодня по Набережной с Подола в сторону моста Патона. В редком потоке, не быстрее и не медленнее, чем все. Под мостом метро щелкнула вспышка, посмотрел на спидометр: около 75 км\ч. Посмотрю, чем все закончится. Прилет или нет "письмо счастья". Потом еще заметил, что на мосту Кирпы камеры на каждом втором столбе понатыканы. Я, конечно, за новые правила и за жесткие наказания, но когда дело доходит до самого себя, как-то начинаешь думать, что вот лично в моем отдельном случае это несправедливо", — отмечает Михаил Петрук.

    Еще одна автолюбительница призналась, что даже если бы и хотела ехать 50-ть на проспекте Победы, так не получилось. Там ниже 80-ти никто не проезжает. 

    Как считает правозащитник, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев, по большому счету, сегодня полиция ничего не может предъявить нарушителям, которые этим могут пользоваться и не соблюдать принятый скоростной режим.

    "Большая путаница возникла из-за большого количества законодательных актов в которые готовились изменения. На сегодняшний день сфера дорожного движения регулируется 60-ю правовыми документами. Изменения готовят многие и они иногда начинают противоречить друг другу и возникает путаница. По сути то, что мы получили на 1 января. Все начали писать, что уже действуют увеличенные штрафы за превышение скорости, водитель должен передавать документы в руки полиции и так далее, но на самом деле ничего этого нет. По факту, есть только изменения в правилах дорожного движения, в которых говориться, что скорость в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч. Все. Точка", — рассказывает РИА Новости Украина Владимир Караваев.

    Дорожное движение в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Безоружная полиция

    Дело в том, что у полиции нет сертифицированных в Украине приборов для измерения скорости. Соответственно они не могут выписать постановление об административном нарушении.

    "Законодательно не предусмотрено использование технических средств для измерения скорости, кроме тех, которые работают в автоматическим режиме. Работающие в ручном или полуавтоматическом режиме измерители скорости (к примеру, "Трукамы", лазерные измерители скорости, после ГАИ их осталось 170 единиц), могут применяться лишь после внесения соответствующих изменений в Закон "О Национальной полиции". А 7286 депутаты даже в повестку сессии не захотели включать. К тому же, бюджетом не предусмотрены средства на их "перезапуск" — новую сертификацию, срок которой закончился. На внедрение автоматической фиксации правонарушений выделено менее 5 % от необходимой суммы и в лучшем случае, если она заработает во втором полугодии. Средств не хватает. А инвесторы не спешат вкладывать средства", — отмечает эксперт.

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    Так что контролируйте свою скорость сами. Но, если водитель будет двигаться даже со скоростью 100 км/ч по городу, никто ему претензий не предъявит. Штрафов за превышение скорости в 3400 гривен, не будет. 

    "Но с превышением скорости надо быть острожным. Если произойдет ДТП с пострадавшими, то судебные эксперты могут до километра определить скорость до момента столкновения. Если выясниться, что водитель превысил скорость — это будет отягчающим для водителя обстоятельством. Потому что, если бы он не превышал скоростной режим, то мог бы избежать столкновения, затормозить и так далее. И даже если пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, но был сбит автомобилем, который двигался не 50 км/ч, за это будет отвечать водитель транспортного средства", — подчеркивает Караваев. 

    Более того, не удивительно, что водители, мягко говоря, не довольны теми, кто перед ними ползет, стараясь соблюдать скоростной режим.

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    "Меня в автошколе всегда учили, что самый безопасный режим  скорости — это скорость транспортного потока. Поэтому, если по проспекту Победы поток будет двигаться со скоростью 80 км/ч или 100 км/ч, я то же так буде ехать так же. Потому что это наиболее безопасный режим движения. В то же время, скоростной режим в 50-ть я считаю вполне приемлемым. У нас, в Киеве, 90% улиц не позволяют двигаться даже 50 км/ч, в пробках движение может быть 5-10 км/ч. На самом деле, надо четко понимать, что есть разная категория городских улиц.  На магистральных улицах, где есть разделительные барьеры, где нет пешеходных переходов, можно не заставлять ездить 50-ть. Органы местного самоуправления на отдельных улицах могут устанавливать другую скорость. В Киеве такое было. И, это можно вернуть", — отмечает Владимир Караваев.  

    По сути, с 1 января уже действует правило по ограничению скорости, но не работает автоматическая видеофиксация и поэтому полиция вынуждена закрывать глаза на нарушения скоростного режима. Но это только до первого ДТП. Сегодня водитель должен сам принимать решение — нарушать или не нарушать.

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