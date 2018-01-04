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    Смертельное столкновение. В ДТП под Киевом погибла женщина-водитель

    (обновлено: )67
    По предварительной информации, женщина-водитель Hyundai двигалась со стороны города Ирпень в сторону Киева, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
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    Смертельное ДТП произошло накануне вечером на Гостомельський трассе под Киевом, сообщает издание "Киев Оперативный".

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    "По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Hyundai ехала со стороны города Ирпень в сторону Киева. Непонятно как, но вдруг авто вылетело на встречную полосу, где в этот момент двигался Fiat. От столкновения Hyundai переворачивается и улетает в кювет. Хотя скорая приехала довольно быстро, женщину-водителя Hyundai, 32 лет, спасти не удалось", — говорится в сообщении.

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    В результате аварии движение транспорта в сторону Ирпеня было затруднено. 

    Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.

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