Страшное ДТП в Венесуэле: 7 жертв, десятки раненых, сгорели автобус и грузовик

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. В воскресенье в результате крупного ДТП в Венесуэле погибли не менее семи человек, еще порядка 40 пострадали.

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Как сообщает портал Nacional, трагедия произошла в прибрежном штате Ансоатеги. Столкнулись пассажирский двухэтажный автобус и небольшой грузовик.

После удара обе машины загорелись и выгорели полностью.

twitter.com/lareveron10 В Венесуэле столкнулись автобус и грузовик

twitter.com/lareveron10 В Венесуэле столкнулись автобус и грузовик

Напомним, в результате аварии в округе Фэрфакс в США, в которой пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, были госпитализированы шесть человек. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.