наверх
08.01.201811:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Страшное ДТП в Венесуэле: 7 жертв, десятки раненых, сгорели автобус и грузовик

    (обновлено: )51
    Трагедия произошла в прибрежном штате Ансоатеги. Столкнулись пассажирский двухэтажный автобус и небольшой грузовик. После удара обе машины загорелись и выгорели полностью.
    В Венесуэле столкнулись автобус и грузовик
    twitter.com/lareveron10

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. В воскресенье в результате крупного ДТП в Венесуэле погибли не менее семи человек, еще порядка 40 пострадали.

    Читайте также: Два по 50. Ограничение скорости не сработает до первого ДТП

    Как сообщает портал Nacional, трагедия произошла в прибрежном штате Ансоатеги. Столкнулись пассажирский двухэтажный автобус и небольшой грузовик.

    После удара обе машины загорелись и выгорели полностью.

    twitter.com/lareveron10
    В Венесуэле столкнулись автобус и грузовик
    twitter.com/lareveron10
    В Венесуэле столкнулись автобус и грузовик

    Напомним, в результате аварии в округе Фэрфакс в США, в которой пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга, были госпитализированы шесть человек. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?